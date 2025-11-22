DE
FR

Le grand classement 2025
Voici les assurances dont les automobilistes sont les plus mécontents

Les primes d'assurance automobile ne cessent d'augmenter. Dans quelle mesure les automobilistes suisses sont-ils satisfaits de leurs assurances? Une évaluation du service de comparaison Moneyland révèle un classement très contrasté.
Publié: 20:47 heures
Partager
Écouter
1/4
Ce n'est que lorsqu'il y a un accident que l'on voit si l'assurance automobile est vraiment bonne.
Photo: Blick
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik Berger

Il y a définitivement des factures qu'il vaut mieux payer. Les primes d'assurance sont une part importante dans le budget des automobilistes et dépassent rapidement les 1000 francs. Pourtant, malgré la hausse des primes, les Suisses sont majoritairement satisfaits de leur assurance automobile. C'est ce que montre une enquête menée par le service de comparaison Moneyland auprès de 1500 personnes en Suisse romande et alémanique.

En moyenne, les personnes interrogées ont attribué 7,5 points sur 10, ce qui correspond à la mention «bien», mais il existe de grandes différences dans le classement. A noter que les jeunes automobilistes sont nettement plus critiques. Les assurés âgés de 18 à 25 ans n'attribuent en moyenne que 6,8 points. Les personnes âgées de 50 à 74 ans se montrent les plus satisfaites avec 8,0 points. «Les plus jeunes paient souvent des primes plus élevées et ont plus de sinistres», explique Daniel Dreier, auteur de l'étude.

Les femmes plus satisfaites que les hommes

Il existe également des différences régionales: ainsi, les Romands évaluent un peu mieux leurs assureurs (7,6 points) que les Suisses alémaniques (7,4 points). Les femmes ont tendance à être légèrement plus satisfaites (7,5 points) que les hommes (7,4 points).

Les vainqueurs du classement Moneyland sont les assurances du TCS et la Bâloise. Elles obtiennent chacune 8,1 points et la meilleure note «très bien». Suivent la Vaudoise (7,9), Axa, La Mobilière et Smile (7,8 chacun).

RangAssurancePointsNote
1.Bâloise8,1Très bon
1.TCS8,1Très bon
3.Vaudoise7,9Bon
4.Axa7,8Bon
4.Mobilière7,8Bon
4.Smile7,8Bon
7.Zurich7,6Bon
8.Helvetia7,5Bon
9.Generali7,4Bon
10.Elvia7,3Bon
11.Allianz7,2Bon

Les principaux critères d'évaluation sont les suivants: service clientèle, conseil, application, rapport qualité-prix et coûts. La satisfaction générale est aussi prise en compte dans l'évaluation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus