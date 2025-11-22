Les primes d'assurance automobile ne cessent d'augmenter. Dans quelle mesure les automobilistes suisses sont-ils satisfaits de leurs assurances? Une évaluation du service de comparaison Moneyland révèle un classement très contrasté.

Voici les assurances dont les automobilistes sont les plus mécontents

1/4 Ce n'est que lorsqu'il y a un accident que l'on voit si l'assurance automobile est vraiment bonne. Photo: Blick

Patrik Berger

Il y a définitivement des factures qu'il vaut mieux payer. Les primes d'assurance sont une part importante dans le budget des automobilistes et dépassent rapidement les 1000 francs. Pourtant, malgré la hausse des primes, les Suisses sont majoritairement satisfaits de leur assurance automobile. C'est ce que montre une enquête menée par le service de comparaison Moneyland auprès de 1500 personnes en Suisse romande et alémanique.

En moyenne, les personnes interrogées ont attribué 7,5 points sur 10, ce qui correspond à la mention «bien», mais il existe de grandes différences dans le classement. A noter que les jeunes automobilistes sont nettement plus critiques. Les assurés âgés de 18 à 25 ans n'attribuent en moyenne que 6,8 points. Les personnes âgées de 50 à 74 ans se montrent les plus satisfaites avec 8,0 points. «Les plus jeunes paient souvent des primes plus élevées et ont plus de sinistres», explique Daniel Dreier, auteur de l'étude.

Les femmes plus satisfaites que les hommes

Il existe également des différences régionales: ainsi, les Romands évaluent un peu mieux leurs assureurs (7,6 points) que les Suisses alémaniques (7,4 points). Les femmes ont tendance à être légèrement plus satisfaites (7,5 points) que les hommes (7,4 points).

Les vainqueurs du classement Moneyland sont les assurances du TCS et la Bâloise. Elles obtiennent chacune 8,1 points et la meilleure note «très bien». Suivent la Vaudoise (7,9), Axa, La Mobilière et Smile (7,8 chacun).

Rang Assurance Points Note 1. Bâloise 8,1 Très bon 1. TCS 8,1 Très bon 3. Vaudoise 7,9 Bon 4. Axa 7,8 Bon 4. Mobilière 7,8 Bon 4. Smile 7,8 Bon 7. Zurich 7,6 Bon 8. Helvetia 7,5 Bon 9. Generali 7,4 Bon 10. Elvia 7,3 Bon 11. Allianz 7,2 Bon

Les principaux critères d'évaluation sont les suivants: service clientèle, conseil, application, rapport qualité-prix et coûts. La satisfaction générale est aussi prise en compte dans l'évaluation.