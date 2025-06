Trois rentes de cinq ans décrochées à l'Eurodreams

Trois personnes ont gagné une rente mensuelle de 2222 francs pendant cinq ans à l'Eurodreams. Elles ont trouvé les six bons numéros, mais pas le numéro «dream». Le gros lot, une rente de 22'222 francs sur 30 ans, reste à gagner.

ATS Agence télégraphique suisse

Trois personnes chanceuses ont décroché une rente mensuelle de 2222 francs durant cinq ans grâce à l'Eurodreams jeudi soir. Elles ont coché les six bons numéros 4, 7, 19, 22, 24 et 35, mais pas le numéro «dream» 5, a annoncé la Loterie romande. Le gros lot est une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans. Il faut pour cela trouver les 6 bons numéros ainsi qu'un numéro spécial appelé «dream».

Huit pays européens proposent ce jeu. Les combinaisons chanceuses de jeudi ont été jouées en France et au Portugal. En Suisse, Eurodreams est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage du jeu est effectué les lundis et jeudis soir.

