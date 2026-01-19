DE
Voici les bons numéros
Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Aucun gagnant à l'Eurodreams lundi soir. La combinaison 8, 9, 20, 24, 32, 40 et le numéro «dream» 1 aurait permis de toucher 22'222 francs par mois pendant 30 ans, selon la Loterie romande.
Publié: il y a 40 minutes
Il n'y a pas eu de rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans au tirage de l'Eurodreams, lundi soir (archives).
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante à l'Eurodreams lundi soir. Pour gagner une rente mensuelle de 22'222 francs durant 30 ans, il fallait jouer les six numéros 8, 9, 20, 24, 32 et 40 ainsi que le numéro «dream» 1, a indiqué la Loterie romande.

Eurodreams est proposé dans huit pays européens. En Suisse, le jeu est exploité par la Loterie romande et par Swisslos côté alémanique. Le tirage est effectué les lundis et jeudis soir.

