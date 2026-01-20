Personne n'a remporté le jackpot du Swiss Loto samedi. Les numéros gagnants étaient 3, 6, 12, 14, 21, 24 avec le numéro chance 1. Mercredi, 5 millions de francs seront en jeu.

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

ATS Agence télégraphique suisse

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du Swiss Loto samedi soir. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 3, 6, 12, 14, 21 et 24. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 13 et le Joker le 833259.

Lors du prochain tirage mercredi, 5 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.