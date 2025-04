En visite à Washington, Karin Keller-Sutter a plaidé pour un renforcement des liens économiques avec les Etats-Unis. La Suisse espère obtenir de meilleures conditions douanières et défendre le rôle du FMI face aux critiques de l’administration Trump.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l'économie Guy Parmelin s'efforcent à Washington d'améliorer les relations commerciales avec l'administration Trump (archives). Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

La présidente de la Confédération a rencontré jeudi 24 avril à Washington son homologue américain Scott Bessent, ministre des Finances. Lors d'un «échange productif», ils ont discuté des «possibilités d'une meilleure collaboration», a déclaré Karin Keller-Sutter.

Avec le ministre de l'économie Guy Parmelin et des représentants de la Banque nationale suisse, Karin Keller-Sutter représente Berne à l'assemblée de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale à Washington. L'objectif de la délégation, à l'instar de nombreux représentants financiers et économiques d'autres pays, est d'obtenir auprès du gouvernement américain de meilleures conditions douanières. Il s'agit aussi de souligner le rôle central des deux institutions pour la stabilité du marché mondial.

FMI visé par Trump

L'administration Trump a sévèrement critiqué l'orientation stratégique du FMI et de la Banque mondiale. Celles-ci se concentrent trop sur le changement climatique et les questions d'égalité au lieu de se focaliser sur leurs compétences clés, selon Scott Bessent.