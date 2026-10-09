DE
FR

Avec son arme de service
Un militaire se serait donné la mort dans un hôtel en Valais

Un gradé a été découvert sans vie vendredi matin dans un hôtel valaisan de la région du Simplon. Les enquêteurs privilégient à ce stade la piste du suicide, tout en vérifiant l’absence d’intervention d’un tiers.
Publié: il y a 14 minutes
Un soldat gradé a été découvert sans vie vendredi matin dans un hôtel valaisan de la région du Simplon. (Image d'illustration)
Photo: Pius Koller
DSC02516.png
Luisa GambaroJournaliste RP

Un militaire gradé d’une vingtaine d’années a été retrouvé mort le matin de ce vendredi 9 octobre dans un hôtel en Valais, où il séjournait dans le cadre de son service. Selon les premières informations, il s'agirait d’un suicide, le militaire se serait donné la mort avec son arme de service.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du décès, notamment d’exclure l’intervention d’un tiers, d’établir les raisons de son geste si la piste du suicide se confirme et de déterminer la provenance de la munition utilisée.

Contacté par Blick, le porte-parole de l'armée Mathias Volken nous confirme qu'un soldat a été retrouvé mort en Valais. Egalement sollicité par la rédaction, le porte-parole de la justice militaire Florian Menzi précise que la victime a été retrouvée dans la région du Simplon et confirme la piste du suicide envisagée à ce stade de l'enquête.

Des suicides qui préoccupent l'armée

Ce décès intervient alors que l'armée a déjà fait part de ses préoccupations concernant les décès survenus dans ses rangs. Dans son rapport annuel 2024, le Service social de l'armée évoquait un nombre inhabituellement élevé de décès en service, une tendance observée dès 2023 et confirmée l'année suivante. Les suicides figuraient notamment parmi les situations préoccupantes, sans qu'un schéma commun ait pu être identifié entre les différents cas.

La question de l'utilisation des armes militaires dans les suicides a déjà fait l'objet de recherches en Suisse. Selon une étude publiée en 2018 dans la revue scientifique Swiss Medical Weekly, 39,1% des suicides par arme à feu pour lesquels l'origine de l'arme avait pu être déterminée entre 2000 et 2010 impliquaient une arme militaire. Cette proportion comprend toutefois également d'anciennes armes de service devenues des propriétés privées après la fin des obligations militaires. Elle ne permet donc pas de déterminer combien de ces suicides ont été commis avec une arme de service encore attribuée à un militaire.

Vous avez des pensées suicidaires et avez besoin d'aide?

Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:

Ces services sont disponibles 24 heures sur 24:

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus