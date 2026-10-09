Un gradé a été découvert sans vie vendredi matin dans un hôtel valaisan de la région du Simplon. Les enquêteurs privilégient à ce stade la piste du suicide, tout en vérifiant l’absence d’intervention d’un tiers.

Un militaire se serait donné la mort dans un hôtel en Valais

Un militaire se serait donné la mort dans un hôtel en Valais

Avec son arme de service

Luisa Gambaro Journaliste RP

Un militaire gradé d’une vingtaine d’années a été retrouvé mort le matin de ce vendredi 9 octobre dans un hôtel en Valais, où il séjournait dans le cadre de son service. Selon les premières informations, il s'agirait d’un suicide, le militaire se serait donné la mort avec son arme de service.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du décès, notamment d’exclure l’intervention d’un tiers, d’établir les raisons de son geste si la piste du suicide se confirme et de déterminer la provenance de la munition utilisée.

Contacté par Blick, le porte-parole de l'armée Mathias Volken nous confirme qu'un soldat a été retrouvé mort en Valais. Egalement sollicité par la rédaction, le porte-parole de la justice militaire Florian Menzi précise que la victime a été retrouvée dans la région du Simplon et confirme la piste du suicide envisagée à ce stade de l'enquête.

Des suicides qui préoccupent l'armée

Ce décès intervient alors que l'armée a déjà fait part de ses préoccupations concernant les décès survenus dans ses rangs. Dans son rapport annuel 2024, le Service social de l'armée évoquait un nombre inhabituellement élevé de décès en service, une tendance observée dès 2023 et confirmée l'année suivante. Les suicides figuraient notamment parmi les situations préoccupantes, sans qu'un schéma commun ait pu être identifié entre les différents cas.

La question de l'utilisation des armes militaires dans les suicides a déjà fait l'objet de recherches en Suisse. Selon une étude publiée en 2018 dans la revue scientifique Swiss Medical Weekly, 39,1% des suicides par arme à feu pour lesquels l'origine de l'arme avait pu être déterminée entre 2000 et 2010 impliquaient une arme militaire. Cette proportion comprend toutefois également d'anciennes armes de service devenues des propriétés privées après la fin des obligations militaires. Elle ne permet donc pas de déterminer combien de ces suicides ont été commis avec une arme de service encore attribuée à un militaire.