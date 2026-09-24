Tous les loups de la meute d'Augstbord vont être éliminés

L'Office fédéral de l'environnement a autorisé l'élimination complète de la meute de loups d'Augstbord, dans le Haut-Valais. Cette décision, en vigueur depuis jeudi, vise à réduire les conflits avec les éleveurs d'animaux de rente.

ATS Agence télégraphique suisse

La meute de loups d'Augstbord pourra être entièrement éliminée, après le feu vert donné par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Entrée en vigueur jeudi, l'autorisation restera valable jusqu'au 31 décembre 2027.

Cette meute, qui évolue au sud de Rarogne, dans le Haut-Valais, est l'une des trois dont le canton avait demandé l'élimination complète à la Confédération. Les deux autres, celles de Nanz et de Réchy-Anniviers, font toujours l'objet d'un examen par l'OFEV.

Troisième autorisation délivrée

Le Valais avait déposé le 28 août une demande de régulation proactive des loups pour la période 2026-2027. Son objectif est de «minimiser efficacement les conflits dans les zones problématiques où les loups présentent ou ont présenté des problèmes de prédation sur des animaux de rente», rappelle le canton dans un communiqué jeudi.

Sur les onze meutes actuellement recensées en Valais, le canton souhaite en éliminer entièrement trois: Nanz, Augstbord et Réchy-Anniviers. Il a également demandé une régulation plus limitée des meutes de Nendaz-Isérables et des Toules, permettant de prélever jusqu'à deux tiers des jeunes nés dans l'année.

L'OFEV avait déjà donné son feu vert à cette régulation pour les meutes de Nendaz-Isérables et des Toules. Avec l'autorisation concernant Augstbord, trois des cinq demandes déposées par le Valais ont donc pour l'heure obtenu l'aval de la Confédération.

La décision concernant Augstbord a été signée par le chef du Département de l'économie et de la formation, Christophe Darbellay. Elle est entrée en vigueur jeudi, avec sa publication au Bulletin officiel du canton.

Le Valais n'exclut par ailleurs pas de solliciter de nouvelles autorisations. «En fonction de l'évolution des dégâts aux animaux de rente et de la situation des meutes dont la présence a pu être attestée, d'autres demandes de régulation proactive pourraient être adressées à l'OFEV», précise le canton.