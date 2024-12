Roger Federer vient de faire son entrée dans le club très fermé des milliardaires Photo: KEYSTONE

S’il en est un qui n’aura pas à s’inquiéter pour ses vieux jours, c’est bien Roger Federer. Selon les estimations du magazine économique «Bilan», la fortune du jeune retraité a même dépassé le milliard de francs en 2024, grâce notamment aux parts détenues par le joueur de tennis dans la société de chaussures On.

Dans son édition du jour, «Le Matin Dimanche» explique «comment Federer est devenu milliardaire» et est désormais à la tête d’un empire économique.

Les premiers sous à tomber dans sa tirelire? Un partenariat signé avec Nike, en 1997, alors que le Bâlois n’avait que 16 ans. 500’000 francs, mais le début d’un partenariat fécond avec la marque américaine qui lui permet de développer sa propre ligne, RF.

Un partenariat à 300 millions avec Uniqlo

Si les deux partenaires divorcent en 2018, Roger Federer rebondit et s’unit avec la marque japonaise de prêt-à-porter Uniqlo. Montant de l’opération? 300 millions de dollars jusqu’en 2028, indique le journal dominical. De quoi voir venir. Et c'est sans compter les 130 millions de prize money que Roger Federer a engrangé sur les tournois de l'ATP.

En 2019, le génie de la raquette (et des affaires) ne se contente plus de prêter son image et annonce son entrée dans l’actionnariat de l’entreprise zurichoise On. Bingo, en 2024, le père de famille devient milliardaire. Mais, attention à ne pas lasser, prévient Lionel Maltese, maître de conférences à l’Université Aix-Marseille, interrogé par le Matin Dimanche. «Sa cote va s’essouffler. Les nouvelles générations ne l’ont jamais vu jouer et sa ligne de chaussures avec On n’atteindra pas l’aura d’Air Jordan ou de Stan Smith. Il a atteint un plafond de verre.»

Un plafond de verre qui lui aura permis de se constituer un joli petit bas de laine et lui permet d'envisager l'avenir avec sérénité.