Une grande première
Naissance d’oursons bruns de Syrie au parc de Goldau (SZ)

Des oursons bruns de Syrie sont nés dimanche au parc animalier de Goldau (SZ), une première pour cette espèce menacée. Une naissance qui marque un succès du programme européen de sauvegarde de cette espèce fortement menacée.
Publié: il y a 32 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Parents des oursons nés dimanche à Goldau, la femelle Tamar et le mâle Takis se sont accouplés l'été dernier.
Photo: Tierpark Goldau
ATS Agence télégraphique suisse

Des oursons bruns de Syrie sont nés dimanche dans le parc animalier de Goldau (SZ). Il s'agit des premiers petits pour l'ourse Tamar, âgée de 8 ans, et des premières naissances, dans le parc schwyzois, de plantigrades de cette espèce fortement menacée.

Cet heureux évènement constitue un succès important pour la protection des ours bruns de Syrie, indique mercredi le Parc naturel et animalier de Goldau. Il permet de relancer en terres schwyzoises l'élevage de cette espèce menacée, dans le cadre du programme européen qui vise son maintien.

La venue des ourses Tamar et Dalia, arrivées à Goldau en 2024 s'inscrit dans cette perspective. L'accouplement entre Tamar et le mâle Takis, âgé de 18 ans, remonte à l'été dernier. Les gardiens du parc ont découvert les mouvements des petits oursons grâce aux caméras de surveillance placées dans la tanière d'hibernation de Tamar. On ignore encore le nombre exact de la progéniture et celui des survivants de cette portée.

Très petits et vulnérables à ce stade, les oursons passent leurs premières semaines de vie auprès de leur mère qui les allaite. Les visiteurs du parc animalier ne pourront les découvrir qu'au printemps. Il s'agit des premières naissances d'ours à Goldau depuis 18 ans et des toutes premières de cette espèce précise.

Les ours bruns de Syrie ont un pelage plus clair que celui des ours bruns européens. Ils ont disparu de nombreuses zones qui faisaient partie de leur espace naturel d'origine.

