La Suisse, pays riche mais peu charitable, se classe 65e sur 142 nations dans l'indice de générosité. Les Suisses donnent plus d'argent qu'ils n'offrent d'aide directe ou de bénévolat, contrairement aux pays les plus généreux comme l'Indonésie.

1/5 Donner quelques francs à un sans-abri? Pour les Suisses, cela ne va pas du tout de soi. Photo: Keystone

Patrik Berger

À l'approche de Noël, les Suisses ont le porte-monnaie léger. Les proches ne sont pas les seuls à recevoir un cadeau. Nombreux sont ceux qui, à la fin de l'année, font également un don à une œuvre de bienfaisance ou à une organisation caritative. Mais si l'on considère l'ensemble de l'année, la ferveur des dons d'avant Noël s'estompe rapidement.

La Suisse est en effet un pays avare. Ses habitants se préoccupent d'abord d'eux-mêmes et la détresse des autres ne les intéresse que très peu. C'est la conclusion du dernier World Giving Index, qui examine la générosité des différentes nations. Il l'évalue selon trois critères: l'aide aux étrangers, les dons et le bénévolat.

La Suisse pointe à la 65e place sur 142 pays, alors même que la Suisse est un pays riche et que ses habitants ont un revenu moyen de 84'500 francs par an. L'Allemagne arrive à la 37e place, la France est 100e. Les personnes les plus généreuses vivent en Indonésie, au Kenya et à Singapour. Pour situer les choses: le revenu annuel moyen en Indonésie est équivalent à 4500 francs.

Aide aux étrangers

Seuls 45% des adultes suisses ont aidé l'année dernière quelqu'un qui avait besoin d'aide – et qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont donc glissé un billet de 10 francs à un sans-abri ou aidé quelqu'un à la caisse d'un magasin qui n'avait pas d'argent sur lui. C'est l'un des taux les plus bas au monde et la Suisse occupe par conséquent la 134e place du classement. Les Français et les Polonais sont encore moins serviables.

1. Kenya 82% 2. Bangladesh 81% 3. Nigeria 81% 4. Libéria 80% 5. Sénégal 78% 134. Suisse 45% 139. France 38% 140. Cambodge 28% 141. Japon 24% 142. Pologne 23%

Disposition à faire des dons

Les Suisses s'en sortent un peu mieux dans le domaine des dons financiers. 54% des personnes interrogées déclarent avoir fait un don l'année dernière. La Suisse se situe ainsi dans la moyenne, à la 65e place. Cela indique que les gens sont plus enclins à envoyer de l'argent plutôt que d'intervenir directement.

Le classement est dominé par l'Indonésie, où 90% des adultes ont fait un don. La propension à donner est également élevée à Malte (74%) et en Islande (71%).

1. Indonésie 90% 2. Myanmar 78% 3. Malte 74% 4. Islande 71% 5. Singapour 68% 65. Suisse 54% 139. Tunisie 7% 140. Yémen 7% 141. Géorgie 6% 142. Botswana 6%

Bénévolat

La Suisse fait également pâle figure en matière de bénévolat. Seuls 27% des Suisses se sont engagés bénévolement, par exemple dans un club de gymnastique ou dans l'assistance aux personnes âgées de la paroisse locale. La Suisse se situe ainsi au 65e rang et se classe dans la fourchette des pays voisins. En Allemagne, la volonté de s'engager bénévolement est aussi élevée, alors qu'en France, 30% le font. Les valeurs sont plus basses encore en Autriche (24%) et en Italie (19%).

À titre de comparaison: en Indonésie, 65% des gens font du bénévolat. Au Libéria, 58%. La Roumanie, la Bulgarie (6%) et l'Egypte (3%) sont en queue de peloton.