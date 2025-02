La banque cantonale du Valais se veut optimiste pour 2025

La banque cantonale du Valais enregistre une année 2024 stable. Photo: Keystone

ATS Agence télégraphique suisse

La Banque cantonale du Valais (BCVs) a fait état d'un résultat opérationnel en baisse mais d'un bénéfice net en légère hausse pour 2024, après un exercice précédent record. Pour 2025, l'institut cantonal s'attend à des résultats toujours «à un haut niveau».

De janvier à décembre 2024, le résultat opérationnel a reculé de 1,6% à 154,1 millions de francs. Le bénéfice net est passé de 90,4 millions à 90,5 millions, rapporte un communiqué mardi.

Une année stable

Les opérations d'intérêts ont faibli de 0,8% à 225,6 millions de francs. Les commissions et autres prestations de service ont par contre affiché un résultat en hausse de 4,6% à 48,7 millions. Les charges d'exploitation ont pesé plus lourdement à 128,2 millions, soit 0,6% de plus sur un an. La direction l'explique par une hausse des charges d'exploitation tandis que les charges du personnel sont restées stables.

Le total du bilan est affiché en hausse de 3,7% à 20,9 milliards de francs. Les prêts à la clientèle ont augmenté de 4,5% à 15,5 milliards de francs. Les avoirs administrés ont avancé de 6,9% à 15,5 milliards. Les fonds propres se sont renforcés de 4,7% à 1,6 milliard. Et le ratio entre coûts et revenus avant amortissements est affiché à 43,5%, après à 42,9% lors de l'exercice précédent.

La contribution sous forme de dividende, d'impôts et de rémunération au titre de la garantie de l'Etat totalise 67,8 millions de francs. Le conseil d'administration pourra proposer à ses actionnaires un dividende en hausse de 15 centimes à 4,00 francs par action.