La Poste a mené un test de piratage sur son système de vote électronique pendant quatre semaines. Aucune des 8800 attaques n'a réussi à compromettre l'urne électronique, démontrant la sécurité du système selon l'entreprise.

La Poste a effectué un test de piratage pendant quatre semaines: et aucune des 8800 attaques n'a réussi à compromettre le vote électronique. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

La Poste a mené un test de piratage de quatre semaines sur son système de vote électronique. Aucune des quelque 8800 attaques n'a réussi à pirater l'urne électronique ou à exploiter des failles de sécurité, selon le géant jaune.

Des hackers professionnels externes ont été invités par la Poste pour tester le système de vote électronique, indique jeudi le géant jaune dans un communiqué. Il précise que ces hackers éthiques venaient de 54 pays et que la France (37%), les Etats-Unis (9,4%) ainsi que la Suisse (5,8) étaient les nations les plus représentées.

Un test prescrit par la loi

Pour cet exercice, la Poste a enregistré les activités d'environ 2600 adresses IP et a recensé 142'433 accès au système de vote électronique. Les pirates ont pu simuler le processus de vote à l’identique, y compris la connexion, le vote et la confirmation, en utilisant d’authentiques cartes de vote.

L'entreprise n'a dû apporter qu'une seule précision après le test. Celle-ci n'était toutefois pas pertinente en matière de sécurité, a ajouté la Poste. Elle concernait le blocage d'une carte de vote après cinq tentatives de connexion infructueuses, qui était voulu selon elle. Le géant jaune précise encore que le hacker qui a trouvé la faille a reçu une récompense de 500 francs suisses.

Un tel test de piratage est prescrit par la loi et sert à renforcer la sécurité, la transparence et la confiance dans le vote électronique. Le fait qu'aucune faille n'ait été détectée prouve que le vote électronique en Suisse est sûr, écrit encore la Poste.