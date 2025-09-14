Jusqu'à 28 degrés, du soleil, de la chaleur: si l'on regarde les prévisions météorologiques pour la semaine prochaine, on pourrait croire que l'été ne fait que commencer.

Une dernière trempette? La semaine prochaine, ce sera peut-être encore possible. Photo: KEYSTONE

Natalie Zumkeller

Après un été passablement maussade, souvent froid et humide, ponctué çà et là par d'intenses vagues de chaleur, la saison chaude semble vouloir tirer sa révérence en beauté. Selon les prévisions de MeteoNews, la semaine prochaine s’annonce ensoleillée, avec des températures pouvant grimper jusqu’à 26 degrés.

Dès ce dimanche, le temps va s'améliorer. Après une matinée encore fraîche et humide, un anticyclone venu des Açores apportera un ciel dégagé et des températures agréables. Les températures oscilleront entre 19 et 21 degrés au nord, tandis qu'au sud, le thermomètre pourra grimper jusqu'à 24 degrés.

Deux petites baisses de régime

Lundi, vous pourrez laisser les vestes et les pulls au placard: jusqu’à 25 degrés sont attendus dans le nord du pays! Seul bémol, quelques averses en soirée, surtout en montagne et dans le nord-ouest, mais qui n’entameront pas le plaisir d'une journée largement ensoleillée.

Mardi et mercredi connaîtront une légère baisse de température, mais il ne sera pas nécessaire de prendre un parapluie. Ainsi, les températures avoisineront les 20 degrés au nord, mais plus on se déplace vers le sud, plus on se rapprochera des 25 degrés.

Un canton frôle la barre des 30 degrés

Dès jeudi, le soleil sera à nouveau au rendez-vous dans toute la Suisse! Dans certaines régions du Valais, par exemple autour de Sion, on attend même jusqu'à 28 degrés peu après le milieu de la semaine – juste en dessous de la barre des 30 degrés. Mais dans d'autres parties du pays aussi, les températures atteindront encore une fois des valeurs estivales. A Genève, il fera 25 degrés, 26 degrés à Bâle et à Lugano, on attend jusqu'à 27 degrés.

L'anticyclone continue de s'étendre. Selon les prévisions actuelles, il devrait se maintenir jusqu'à dimanche prochain. Le soleil sera toujours de la partie, avec seulement quelques nuages de temps en temps.