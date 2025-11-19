DE
FR

Baisse des droits de douane
Victorinox pousse un ouf de soulagement après l'accord avec Trump

Le directeur général de Victorinox, Carl Elsener, se dit soulagé par la réduction à venir des droits de douane américains sur les produits suisses. Cette baisse à 15% devrait faciliter les exportations, mais les défis persisteront en raison des taxes sur l'acier.
Publié: 10:44 heures
Partager
Écouter
Victorinox peut souffler après l'accord d'un accord avec Trump.
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le directeur général de Victorinox, Carl Elsener, a réagi avec soulagement à la réduction à 15% des droits de douane américains sur les produits suisses. Un «cadre plus facile à gérer» pour les exportations, a-t-il annoncé mercredi à l'agence de presse AWP.

Grâce à cette baisse, «le sacrifice financier» pour les livraisons aux États-Unis sera moindre, selon Carl Elsener. Dans le même temps, les droits de douane directs d'environ 20% qui restent en vigueur et les droits de douane supplémentaires sur l'acier constituent toujours un «défi majeur».

Avec environ 18% du chiffre d'affaires, les Etats-Unis sont le marché étranger le plus important pour le fabricant de couteaux de poche, de couteaux de cuisine et professionnels. A long terme, d'autres améliorations des conditions-cadres sont nécessaires, par exemple par le biais d'accords commerciaux et de la suppression des obstacles administratifs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus