Le directeur général de Victorinox, Carl Elsener, se dit soulagé par la réduction à venir des droits de douane américains sur les produits suisses. Cette baisse à 15% devrait faciliter les exportations, mais les défis persisteront en raison des taxes sur l'acier.

Victorinox pousse un ouf de soulagement après l'accord avec Trump

Victorinox pousse un ouf de soulagement après l'accord avec Trump

Victorinox peut souffler après l'accord d'un accord avec Trump. Photo: CHRISTIAN BEUTLER

ATS Agence télégraphique suisse

Le directeur général de Victorinox, Carl Elsener, a réagi avec soulagement à la réduction à 15% des droits de douane américains sur les produits suisses. Un «cadre plus facile à gérer» pour les exportations, a-t-il annoncé mercredi à l'agence de presse AWP.

Grâce à cette baisse, «le sacrifice financier» pour les livraisons aux États-Unis sera moindre, selon Carl Elsener. Dans le même temps, les droits de douane directs d'environ 20% qui restent en vigueur et les droits de douane supplémentaires sur l'acier constituent toujours un «défi majeur».

Avec environ 18% du chiffre d'affaires, les Etats-Unis sont le marché étranger le plus important pour le fabricant de couteaux de poche, de couteaux de cuisine et professionnels. A long terme, d'autres améliorations des conditions-cadres sont nécessaires, par exemple par le biais d'accords commerciaux et de la suppression des obstacles administratifs.