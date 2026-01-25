DE
FR

Des embouteillages sont à prévoir
Les routes seront encombrées au départ des vacances de ski

Les vacances d'hiver en février rimeront avec les bouchons: l’OFROU alerte sur un trafic en forte hausse sur les routes en direction des stations de ski. Les JO d’hiver 2026 en Italie pourraient aussi compliquer les accès via les Grisons.
Publié: il y a 35 minutes
1/2
L'Office fédéral des routes avertit les automobilistes d'une densification de trafic en février sur les autoroutes.
Photo: KEYSTONE
ATS

En février, les départs en vacances en direction des stations de sports d'hiver vont densifier le trafic sur les autoroutes, avertit l'Office fédéral des routes (OFROU). Les Jeux olympiques d'hiver de 2026 en Italie pourraient aussi encombrer les routes aux Grisons.

Les effets des départs en direction des stations de ski se feront surtout sentir le week-end, a indiqué l'OFROU jeudi dans un communiqué. Notamment sur les autoroutes A1, A2, A3, A8, A9 et A13, à Bellinzone et sur les routes principales de l'Oberland bernois, des Grisons et des vallées latérales valaisannes.

Les embouteillages sur les axes principaux provoquent aussi un trafic d'évitement, «qui pèse sur les habitants des localités bordant les routes nationales», avertit l'OFROU. Cela perturbe le trafic local et le risque d'accident augmente. L'OFROU recommande aux voyageurs de rester sur l'autoroute même en cas d'embouteillages, «ne serait-ce que par respect pour la population locale».

Des temps d'attente sont aussi à prévoir aux gares de transbordement de la Furka, du Lötschberg et de la Vereina. Le service d'auto-train du Simplon fonctionnera toutes les deux heures au lieu de 90 minutes du 16 février au 28 mai, en raison de travaux dans le tunnel.

Les jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina (I) auront lieu du 6 au 22 février. Certaines voies d'accès au site traversent le canton des Grisons, a prévenu l'OFROU.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Articles les plus lus
    Articles les plus lus