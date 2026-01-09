DE
FR

Accident à Hüttwilen (TG)
Une collision entre un car postal et une voiture fait trois blessés

Jeudi soir, un accident entre un car postal et une voiture a fait trois blessés, dont un grave. Un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture à cause du verglas, entraînant une collision frontale.
Publié: il y a 45 minutes
1/2
Le car postal a percuté une voiture qui avait perdu le contrôle à cause du verglas.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une collision frontale entre un car postal et une voiture a fait trois blessés, dont un grave, jeudi en fin de soirée à Hüttwilen (TG). L'auto s'est déportée sur la piste opposée dans un virage à droite en raison du verglas. Le bus arrivant en sens opposé l'a alors percuté.

Grièvement blessé, l'automobiliste âgé de 22 ans a été héliporté à l'hôpital après avoir été désincarcéré, par les pompiers, de son véhicule détruit, indique la police thurgovienne vendredi. Les blessures du chauffeur du bus, âgé de 52 ans, et de son passager de 25 ans sont légères à moyennes. Ils ont aussi été hospitalisés.

L'accident est survenu sur une route sinueuse, alors que le bus de CarPostal reliait Herdern (TG) à Eschenz (TG).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus