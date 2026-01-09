ATS Agence télégraphique suisse
Une collision frontale entre un car postal et une voiture a fait trois blessés, dont un grave, jeudi en fin de soirée à Hüttwilen (TG). L'auto s'est déportée sur la piste opposée dans un virage à droite en raison du verglas. Le bus arrivant en sens opposé l'a alors percuté.
Grièvement blessé, l'automobiliste âgé de 22 ans a été héliporté à l'hôpital après avoir été désincarcéré, par les pompiers, de son véhicule détruit, indique la police thurgovienne vendredi. Les blessures du chauffeur du bus, âgé de 52 ans, et de son passager de 25 ans sont légères à moyennes. Ils ont aussi été hospitalisés.
L'accident est survenu sur une route sinueuse, alors que le bus de CarPostal reliait Herdern (TG) à Eschenz (TG).
