Le parc aquatique «California» à Balerna (TI) a fermé ses portes sans préavis. L’entreprise en faillite laisse 32 employés sans salaire depuis des mois et des abonnés en colère.

Un parc aquatique fait faillite et plonge ses employés dans la crise

Un parc aquatique fait faillite et plonge ses employés dans la crise

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le parc aquatique «California» à Balerna (TI) a fermé ses portes soudainement jeudi dernier. Une procédure de faillite provisoire a été ouverte contre son exploitant, Vitafitness SA, laissant employés et abonnés dans l'incertitude

Les 32 employés n'ont pas perçu de salaires depuis des mois, selon Giorgio Fonio, conseiller national et secrétaire d'OCST. Le syndicat s'engage à les aider à récupérer leurs salaires impayés

Une grève sur le tas est prévue ce 22 septembre par des abonnés, certains ayant renouvelé leurs abonnements peu avant la faillite. Le parc était également utilisé pour des cours de natation scolaires

Milena Kälin

Le parc aquatique et de remise en forme «California» à Balerna (TI) a mis la clé sous la porte! Cette fermeture soudaine a pris les visiteurs au dépourvu. Jeudi dernier, les clients se sont soudainement retrouvés devant des portes closes, rapporte le «Corriere del Ticino». Une note affichée à l'entrée indiquait: «L'établissement est actuellement fermé. Nous recherchons la meilleure solution pour rouvrir.» Un message similaire apparaît également sur le site web.

Le parc est exploité par Vitafitness SA et l’office des faillites de Mendrisio (TI) a ouvert une procédure de faillite provisoire contre l’entreprise. Pour l'instant, nous ignorons encore si les clients avec des abonnements à la piscine et la salle de sport – ainsi que les employés – récupéreront leur argent.

Les employés réclament leurs salaires

«Les employés n’ont plus perçu de salaires depuis plusieurs mois déjà», déclare Giorgio Fonio, conseiller national du Centre originaire du Tessin. Le quadragénaire est aussi secrétaire régional du syndicat Organizzazione Cristiana Sociale Ticinese (OCST). A présent, le syndicat souhaite aider les employés à récupérer l'argent qui leur est dû. Giorgio Fonio ne peut pas encore chiffrer le montant des créances, car toutes les informations nécessaires ne sont pas encore disponibles.

Au total, 32 employés sont impactés par cette fermeture soudaine. Beaucoup d’entre eux travaillaient depuis plusieurs années pour le parc aquatique et de remise en forme. «Même si les salaires n'avaient pas été versés, beaucoup ne s’attendaient pas à cette situation», poursuit Giorgio Fonio. «Certains ne savent plus comment payer leurs factures.» Des employés se trouvaient même sur place lorsque l’administration cantonale a fermé l’établissement.

Les abonnés se mobilisent

Un sit-in est prévu le 22 septembre, mais pas par les employés: ce sont les abonnés qui se rendront sur place. Certains d’entre eux avaient renouvelé leur abonnement de fitness quelques jours seulement avant l’ouverture de la procédure de faillite. Une famille avait par exemple souscrit à un abonnement pour un cours de natation pour enfants. En effet, dans la région, le parc aquatique était utilisé par plusieurs communes environnantes, notamment pour les cours de natation scolaires.

Avec ce sit-in, les abonnés souhaitent manifester leur solidarité et montrer aux employés qu’ils ne sont pas seuls. «Nous ne réclamons pas une réouverture», précisent les organisateurs du sit-in au «Tessiner Zeitung». «Nous voulons simplement exprimer notre chagrin.» Pour eux, cette action est une «preuve d’amour pour un lieu qui comptait tant» à leurs yeux.

Le conseiller national Giorgio Fonio estime lui aussi que pour l'instant, une réouverture est irréaliste: «Notre priorité est donc d’aider les employés.» En cas de faillite, les créances des employés sont prioritaires par rapport à celles des abonnés.