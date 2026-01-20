ATS Agence télégraphique suisse
Le tunnel autoroutier du Gothard a été fermé lundi soir après un accident de la circulation, a indiqué la police cantonale tessinoise. Un automobiliste néerlandais de 47 ans a percuté le mur à l'intérieur de l'ouvrage après avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Il a été grièvement blessé, a précisé la police dans un communiqué. La cause de l'accident n'est pas encore connue.
Le tunnel doit rester fermé jusqu'à mardi 04h au moins, toujours selon la police. La circulation a été déviée en direction du San Bernardino.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc