Jusqu'à 04h au moins
Le tunnel du Gothard fermé après un accident

A la suite d'un accident, le tunnel autoroutier du Gothard a été fermé lundi soir. Il restera fermé jusqu'à mardi 04h au moins.
Publié: 01:23 heures
Le tunnel autoroutier du Gothard doit être fermé pendant plusieurs heures (archives).
Photo: ALEXANDRA WEY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le tunnel autoroutier du Gothard a été fermé lundi soir après un accident de la circulation, a indiqué la police cantonale tessinoise. Un automobiliste néerlandais de 47 ans a percuté le mur à l'intérieur de l'ouvrage après avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Il a été grièvement blessé, a précisé la police dans un communiqué. La cause de l'accident n'est pas encore connue.

Le tunnel doit rester fermé jusqu'à mardi 04h au moins, toujours selon la police. La circulation a été déviée en direction du San Bernardino.

