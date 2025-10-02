DE
Le mari arrêté
La femme retrouvée morte dans le lac de Constance a été victime d'un crime

Une femme de 42 ans a été retrouvée morte dans le lac de Constance près de Rorschach (SG). Le Ministère public st-gallois a ouvert une enquête pour meurtre et arrêté le mari de la victime, qui est actuellement en détention préventive.
La femme trouvée morte fin août dans le lac de Constance près d'un port de plaisance à Rorschach (SG) a été victime d'un crime.
Une femme trouvée morte fin août dans le lac de Constance près d'un port de plaisance à Rorschach (SG) a été victime d'un crime, selon les enquêteurs. Le Ministère public st-gallois a ouvert une enquête pénale pour meurtre et arrêté le mari de la victime.

Après la découverte du corps de la Nigériane âgée de 42 ans le 27 août dernier, les enquêteurs se sont penchés sur les circonstances qui ont mené à la mort de la victime domiciliée dans le canton de St-Gall, écrit jeudi le Ministère public.

Le mari en détention préventive

Début septembre, la police cantonale a lancé un appel à témoins en précisant que la quadragénaire avait déposé un sac en plastique entre deux troncs d'arbres sur une pelouse avant d'aller dans l'eau avec des palmes et des lunettes de plongée. L'enquête a mené à l'arrestation de son mari qui vivait dans le même ménage. Ce dernier se trouve en détention préventive.

Les travaux des enquêteurs se poursuivent. Le Ministère public ne donne donc pas davantage de détails pour l'instant.

