Le Centre de secours et d'urgences du Nord vaudois et de la Broye (CSU-nvb) a inauguré jeudi sa nouvelle centrale d'ambulances à Yverdon-les-Bains (VD), proche de l'entrée d'autoroute Yverdon-Sud. Avec ses cinq bases stratégiques intercantonales, ses 120 collaborateurs et ses 9500 missions annuelles, ce centre s'affirme comme le plus grand service d'ambulances de Suisse romande.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la conseillère d'Etat en charge de la santé, Rebecca Ruiz, et de son homologue fribourgeois, Philippe Demierre, selon un communiqué. Le CSU-nvb couvre un bassin de population de 185'000 habitants, est-il précisé.

La nouvelle base d'Yverdon-les-Bains devient désormais le siège principal du CSU-nvb. Il peut accueillir sous le même toit les équipes d'ambulances du dispositif cantonal des urgences préhospitalières ainsi que toute l'équipe administrative du service.