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La sécurité en priorité
La Suisse déboursera 323 millions pour les frontières Schengen

La Suisse va verser 323 millions de francs au fonds Schengen pour renforcer la gestion des frontières et des visas. Le Conseil des Etats a validé cette augmentation jeudi par 41 voix contre 2.
Publié: 10:32 heures
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Le Conseil des Etats valide une enveloppe de 323 millions de francs pour les frontières Schengen.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse versera 323 millions de francs au fonds pour la gestion intégrée des frontières des Etats Schengen. Le Conseil des Etats a validé jeudi, par 41 voix contre 2, cette enveloppe légèrement revue à la hausse. Les ressources du fonds permettent notamment aux pays situés aux frontières extérieures de l’UE de renforcer leur gestion des frontières et leur politique des visas.

La contribution initiale de la Suisse s'élevait à 300 millions de francs jusqu'en 2027. Mais l'UE a doté le fonds d'un milliard supplémentaire. La contribution helvétique doit donc être relevée de 23 millions, a expliqué Brigitte Häberli-Koller (C/TG) pour la commission.

Pacte de l’UE

Le renforcement des capacités et de la coopération, notamment avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est d'une grande importance pour la sécurité de la Suisse, a-t-elle souligné.

Le Conseil fédéral propose au Parlement d’approuver cette augmentation au moyen d’un crédit supplémentaire pour 2026 et dans le cadre du budget 2027. En contrepartie, la Suisse recevra jusqu’à vingt millions de francs supplémentaires du fonds, qui pourront être utilisés notamment pour la mise en œuvre du pacte de l’UE sur la migration et l’asile. Le National doit encore se prononcer.

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