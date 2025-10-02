Au menu de ce jeudi 2 octobre: les médecins radiés à l'étranger, la sécurité suisse, les augmentations des primes d'assurance maladie, Swiss sous pression et pour finir KKS à Copenhague.

Une demi-douzaine de médecins radiés à l'étranger travaillent toujours en Suisse. Photo: Shutterstock

Nouvelle journée, nouvelles actualités. Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon des news suisses qui vont compter ce jeudi 2 octobre. On y va!

1 Des médecins fichés à l'étranger sont actifs en Suisse

Une demi-douzaine de médecins ayant perdu leur autorisation d'exercer à l'étranger en raison d'incidents potentiellement graves sont actifs en Suisse, rapportent jeudi les journaux du groupe Tamedia. Et, dans l'autre sens, au moins quinze médecins disposent d'une licence à l'étranger après avoir été radiés en Suisse. Cette situation s'explique en grande partie par le fait que la Suisse n'est pas reliée au système d'alerte européen Internal Market Information System, qui permet de prévenir les autorités des autres pays quand des médecins sont sanctionnés, relèvent les journaux. Les cantons, chargés de délivrer les autorisations d'exercer en Suisse, dépendent ainsi de la précision des documents délivrés par les pays concernés et des informations fournies par les médecins requérants.

2 Pfister appelle à se préparer face aux risques de guerre hybride

Les risques en matière de sécurité sont en augmentation en Suisse, avertit jeudi dans la «Neue Zürcher Zeitung» le ministre suisse de la Défense Martin Pfister. Faisant un parallèle avec les années 1930, il estime qu'aujourd'hui encore, on a tendance à nier les dangers. «Nous devons tout mettre en œuvre pour qu'une situation de guerre hybride ne se transforme pas en guerre conventionnelle», ajoute le conseiller fédéral centriste, en référence aux survols de drones d'origine inconnue qui ont eu lieu dans plusieurs pays, dont la Suisse. «En tant que pays non membre de l'OTAN, la Suisse est potentiellement vulnérable au chantage et doit coopérer plus étroitement avec ses partenaires», relève-t-il.

3 Des assurés raqueront plus qu'annoncé

Les primes de l'assurance maladie vont plus augmenter que ce qui a été officiellement communiqué en septembre, affirment jeudi Blick, reprenant une étude du cabinet de conseil Deloitte. Les offres les moins chères vont croître en moyenne de 7,1%, alors que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne parlait que de 4,4%. Les assurés ayant opté pour une franchise maximale, soit un tiers de la population, sont particulièrement touchés, car les rabais pour ce type d'offres sont limités par la loi et parce que de plus en plus de personnes ayant des frais de santé élevés y recourent, explique Deloitte à Blick.

4 Sous pression, Swiss devra gonfler la marge de Lufthansa

La compagnie aérienne Swiss devra plus contribuer au bénéfice consolidé du groupe Lufthansa, révèlent jeudi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Le supplément à payer pour la filiale de Lufthansa sera de 160 millions de francs au moins par an, car la compagnie mère souhaite doubler sa marge pour atteindre au moins 8% d'ici trois à cinq ans. Swiss, qui affiche la marge bénéficiaire la plus élevée du groupe, mais aussi les coûts les plus élevés, doit y contribuer à hauteur d'environ 13%. «Nous subissons une forte pression sur les coûts», déclare dans les journaux un porte-parole de Swiss, qui précise que les charges supplémentaires seront absorbées en interne, grâce notamment à l'automatisation et à l'amélioration des processus.

5 KKS à Copenhague pour parler sécurité

Plus de 40 chefs d'Etat et de gouvernement européens ainsi que les dirigeants de l'UE, de l'OTAN, du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) se retrouvent jeudi à Copenhague dans le cadre de la Communauté politique européenne (CPE). Les discussions porteront principalement sur le renforcement de l'Ukraine et la sécurité européenne en général. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter participera à ce septième sommet européen et prendra notamment part à une table ronde sur la sécurité économique. Elle profitera également de l'occasion pour organiser des rencontres bilatérales.