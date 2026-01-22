DE
FR

Consentement présumé
En 2025, le nombre de dons d’organes reste stable en Suisse

En 2025, 185 personnes ont donné leurs organes après leur décès en Suisse, un chiffre quasi identique à celui de 2024 (187 donneurs). Grâce à la collaboration avec des partenaires européens, le nombre total d’organes transplantés a toutefois légèrement progressé.
Publié: 11:54 heures
1325 personnes étaient en attente de don vital au 31 décembre.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En Suisse, 185 personnes ont fait don de leurs organes après leur décès en 2025. Un nombre presque similaire à 2024, qui a compté 187 donneurs. Grâce à des partenaires européens, le nombre d’organes transplantés a légèrement augmenté.

Au 31 décembre, la liste d’attente pour un don vital comprenait 1325 personnes, a annoncé jeudi Swisstransplant dans un communiqué. Parmi elles, 67 sont décédées l’année dernière. Ces chiffres sont semblables à ceux de 2024, quand 1331 personnes attendaient un don et parmi lesquelles 75 étaient décédées. Toutefois, le nombre d’organes donnés a augmenté en 2025, «grâce à la bonne coopération avec des partenaires européens», explique Swisstransplant. Ainsi, 30 organes de plus ont été transplantés cette année, soit 569 au total.

Consentement présumé

La Suisse fait notamment partie «des Etats membres les plus actifs» au sein de l’European Organ Exchange Organization, aussi nommée plateforme FOEDUS. En 2025, elle a importé 69 organes, pour 25 exportés. L’activité de transplantation a quadruplé grâce à la plateforme ces cinq dernières années, selon le communiqué.

Swisstransplant annonce se préparer à l’entrée en vigueur du consentement présumé au sens large, avec l’Office fédéral de la santé publique et le personnel hospitalier. La Confédération prévoit de mettre en place en cours d’année le registre du don d’organes et de tissus adopté en 2022 par le peuple. Le consentement présumé doit entrer en vigueur six mois plus tard.

Franz Immer, directeur de Swisstransplant, regrette un taux de refus particulièrement élevé en Suisse lors de l’entretien avec les proches, par rapport aux autres pays. Avec l’application du consentement présumé, «nous espérons une amélioration de ce taux au plus tôt au printemps 2027», indique-t-il.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Articles les plus lus
    Articles les plus lus