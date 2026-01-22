En 2025, 185 personnes ont donné leurs organes après leur décès en Suisse, un chiffre quasi identique à celui de 2024 (187 donneurs). Grâce à la collaboration avec des partenaires européens, le nombre total d’organes transplantés a toutefois légèrement progressé.

En 2025, le nombre de dons d’organes reste stable en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

En Suisse, 185 personnes ont fait don de leurs organes après leur décès en 2025. Un nombre presque similaire à 2024, qui a compté 187 donneurs. Grâce à des partenaires européens, le nombre d’organes transplantés a légèrement augmenté.

Au 31 décembre, la liste d’attente pour un don vital comprenait 1325 personnes, a annoncé jeudi Swisstransplant dans un communiqué. Parmi elles, 67 sont décédées l’année dernière. Ces chiffres sont semblables à ceux de 2024, quand 1331 personnes attendaient un don et parmi lesquelles 75 étaient décédées. Toutefois, le nombre d’organes donnés a augmenté en 2025, «grâce à la bonne coopération avec des partenaires européens», explique Swisstransplant. Ainsi, 30 organes de plus ont été transplantés cette année, soit 569 au total.

Consentement présumé

La Suisse fait notamment partie «des Etats membres les plus actifs» au sein de l’European Organ Exchange Organization, aussi nommée plateforme FOEDUS. En 2025, elle a importé 69 organes, pour 25 exportés. L’activité de transplantation a quadruplé grâce à la plateforme ces cinq dernières années, selon le communiqué.

Swisstransplant annonce se préparer à l’entrée en vigueur du consentement présumé au sens large, avec l’Office fédéral de la santé publique et le personnel hospitalier. La Confédération prévoit de mettre en place en cours d’année le registre du don d’organes et de tissus adopté en 2022 par le peuple. Le consentement présumé doit entrer en vigueur six mois plus tard.

Franz Immer, directeur de Swisstransplant, regrette un taux de refus particulièrement élevé en Suisse lors de l’entretien avec les proches, par rapport aux autres pays. Avec l’application du consentement présumé, «nous espérons une amélioration de ce taux au plus tôt au printemps 2027», indique-t-il.