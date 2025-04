Les jeunes et les UDC sont les plus pro-Poutine de Suisse!

1/2 Selon un sondage Tamedia, Poutine et la Russie ne convainquent que 5% de la population Suisse dans la guerre contre l'Ukraine. Photo: KEYSTONE

Cette journée s'annonce pluvieuse, alors pour réchauffer un peu les coeurs, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a concocté un florilège des actus suisses de ce mardi 15 avril. C'est parti!

1 Les jeunes Suisses sont les plus pro-Poutine

Pas moins de 72% des Suisses soutiennent l'Ukraine dans la guerre l'opposant à la Russie, révèle mardi un sondage Tamedia, repris par la «Tribune de Genève» et «24 heures». Ils ne sont que 5% à déclarer leur sympathie pour la Russie, alors que 22% refusent de choisir un camp. Les femmes et les Romands sont légèrement plus favorables à Kiev. Les sympathisants de l'Union démocratique du centre (UDC) sont les plus prorusses avec 12% de soutien, contre moins de 2% dans les autres partis. Les partisans de l'UDC ne sont que 43% à soutenir Kiev et 44% refusent de choisir un camp. Dans les classes d'âge, avec 10% de soutien, les 18-35 ans sont les plus pro-Poutine. À l'inverse, les retraités (81%) sont les plus pro-ukrainiens. Le sondage a été réalisé du 31 mars au 1er avril auprès de 35'132 personnes de toute la Suisse. La marge d'erreur est de plus ou moins 3,3 points de pourcentage.

2 Les escroqueries en ligne, multipliées par 5 en un an

Le nombre de signalements d'escroqueries en ligne a été multiplié par cinq en l'espace d'un an en Suisse, rapporte mardi «Le Temps», citant des données de l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS). La barre des 200 cas mensuels a été franchie cette année, avec un pic à 250 pour le mois de février, contre moins de 50 par mois en 2024. «Nous observons une augmentation significative des escroqueries visant les particuliers, avec des montants parfois très élevés», indique dans le journal la société de cybersécurité NetGuardians. «Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est la complexité croissante des schémas frauduleux», avec de plus en plus de «scénarios hybrides, où différentes techniques sont enchaînées pour piéger les victimes sur plusieurs niveaux», ajoute-t-elle.

3 Les Suisses ne veulent plus voyager aux Etats-Unis

Les Suisses boudent les Etats-Unis en raison du président américain Donald Trump, écrivent mardi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Selon un sondage de l'institut LeeWas auprès de plus de 35'000 personnes, près de quatre Helvètes sur cinq ne souhaitent pas se rendre aux Etats-Unis durant le mandat de Donald Trump (2025-2029). Les entrées aux Etats-Unis en provenance de Suisse ont chuté de près de 26% en mars par rapport au même mois de l'année précédente, confirment des données du ministère américain du commerce.

4 Une Suisse à plus de 10,4 millions en 2050

L'Office fédéral de la statistique (OFS) présente mardi ses scenarii de l'évolution de la population de la Suisse et des cantons pour la période allant de 2025 à 2055. La dernière version de cette étude remontait à 2020. Elle prédisait dans son scénario de base que la population suisse atteindrait 10,4 millions d'habitants en 2050.

5 La dernière ligne droite en National League

Place mardi à la finale de la National League de hockey sur glace. Le Lausanne HC accueille dès 20h00 les Zurich Lions pour le premier des sept matchs. La première équipe qui gagnera quatre rencontres sera sacrée championne de Suisse. Les Vaudois avaient été battus la saison dernière en finale par les Zurichois au bout des sept parties.