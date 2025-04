Un projet de parking souterrain divise Yverdon

De gauche a droite, Philippe Gruet, Pierre-Andre Michoud, Pierre Gasse et Gildo Dall’Aglio en faveur de l’initiative CAPPA. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La construction d'un parking souterrain à Yverdon-les-Bains (VD) est nécessaire pour «redonner vie» au centre-ville. Tel est l'argument principal des porteurs de l'initiative demandant un parking «de l'ordre» de 1000 places sous la place d'Armes.

Soumise à votation le 18 mai, cette initiative sera opposée au contre-projet indirect de la Municipalité. Celle-ci propose 800 places, réparties sur l'ensemble du centre-ville et pas forcément en sous-sol.

«Voter oui!»

«Voter oui à l'initiative, c'est soutenir un projet concret, déjà financé et discuté de longue date», a affirmé mercredi devant la presse Pierre-André Michoud, président de la Société industrielle et commerciale (SIC) de la ville.

A l'inverse, la proposition de la Municipalité est «floue», a-t-il ajouté. Et de relever que le contre-projet de l'exécutif, après avoir été amendé par le Conseil communal, laisse entendre que les nouvelles places ne seraient pas forcément souterraines, mais pourraient être créées dans des silos à différents endroits de la ville.

Sauver les commerces

Les 800 places voulues au total par la Municipalité sont aussi insuffisantes, affirment les initiants. Selon eux, il faudrait créer quelque 1000 places en souterrain et en conserver 200 à 250 en surface, mais ailleurs que sur la place d'Armes, laquelle serait végétalisée et «rendue à la population». Ce chiffre de 1000 constitue toutefois «un plafond» et pourrait être adapté.

Pour Pierre Gasser, président du collectif Aménagement et Parking place d'Armes (CAPPA), il en va de «la survie» des commerces et des différents services proposés au centre-ville. Il a mis en garde contre «une chasse aux voitures» qui, à terme, mettrait «la ville sous cloche». En tenant compte de la population de la ville (30'000 habitants) et de son bassin commercial, ce sont plus de 100'000 personnes qui sont concernées par ce projet, a-t-il souligné.

Financement assuré

Pierre Gasser a aussi rappelé qu'avant que la Municipalité ne fasse volte-face en 2023, le projet de parking souterrain à 1000 places avait abouti à un accord avec deux partenaires privés (les groupes Amag et Marti), lesquels s'étaient engagés à financer la construction à hauteur de 55 millions de francs.

Si cette convention n'est pas respectée, la Ville devrait s'acquitter des frais d'études déjà engagés et payer une dédite aux partenaires privés. Cela se chiffrerait «en millions», a prévenu Pierre Gasser. Et d'ajouter que si le souterrain à 1000 places est déjà financé, la Municipalité ne bénéficie, elle, d'aucun financement pour son contre-projet.

Les initiants estiment également que, contrairement aux dires de la Municipalité, la Canton de Vaud ne s'est jamais formellement opposé à la création d'un parking souterrain de 1000 places. Leur projet ne risquerait donc pas, selon eux, d'enfreindre les législations cantonales et fédérales en matière de bruit, de trafic ou d'impact sur l'environnement.

Première historique

A noter que les deux camps ne s'opposent pas sur le réaménagement en surface de la place d'Armes, où les quelque 350 places actuelles doivent être remplacées par des espaces de détente végétalisés.

Si le contre-projet et l'initiative sont acceptés par le peuple le 18 mai, c'est l'initiative qui l'emportera. En cas de double non, tout serait à refaire.

Quelle que soit l'issue du scrutin, cette votation s'annonce historique. En plus de 60 ans de débats conflictuels et de projets divers, c'est la première fois que la population yverdonnoise se prononcera sur l'avenir de la place d'Armes.