Les violences des patients sont en hausse aux urgences du CHUV

Les urgences du CHUV connaissent une recrudescence des signalements de violence, avec 400 cas en 2024. Face à cette situation, l'hôpital lausannois renforce sa sécurité et forme son personnel.

Violence verbale… et armée

Quelque 400 des 70'000 personnes admises aux urgences du CHUV ont fait preuve de violence l'année dernière.

Léo Michoud Journaliste Blick

Les violences sont de plus en plus recensées aux urgences du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Et cela profite à l'entreprise Securitas, qui déploie ses agents en nombre, dévoile la RTS ce dimanche 19 janvier dans l'émission «Mise au point».

Sur les 70'000 patientes et patients annuels, près de 400 ont fait preuve de violence en 2024, soit une augmentation de 24% par rapport à 2022. Deux cas sur trois concernent de la violence verbale et un tiers implique de la violence physique. Seuls quatre cas de 2024 (1%) ont impliqué une arme.

Le CHUV a récemment changé sa politique de signalement, ce qui explique en partie cette hausse. Fini la tendance à étouffer les situations violentes, qu'assume le chef adjoint de la sécurité Pierre Merminod pour «Mise au point», chaque insulte et chaque coup sont désormais décomptés statistiquement.

Formés à désescalader

Des agents de sécurité sont chargés d'accompagner le personnel soignant au quotidien. Objectif? Eviter que les patients ne fassent du mal aux autres et à eux-mêmes. Les agents Securitas, mais aussi le personnel médical et infirmier, sont formés à la désescalade verbale.

Mais certaines situations peuvent mener à une sédation de la personne violente, qui ne cesse de s'agiter. Un médecin interrogé par la RTS déplore de devoir «attacher et injecter les gens», ainsi que le manque de structure adaptée.