La présidente des Verts vaudois compte se présenter au Conseil d'Etat, aux côtés du sortant Vassilis Venizelos, révèle «24 Heures». Mais pour y parvenir, elle doit obtenir le soutien de l'assemblée générale de son parti.

Ellen De Meester Journaliste Blick

A seulement 36 ans, l'écologiste Rebecca Joly vise haut. Ainsi que le révèle 24 Heures, la présidente des Verts vaudois a jeté son dévolu sur un siège au Conseil d'Etat, aux côtés du sortant Vassilis Venizelos. L'assemblée générale de son parti décidera le 3 octobre s'il accepte ou non qu'elle se porte candidate.

Auprès de nos confrères, l'ancienne municipale de Prilly affirme qu'elle a «gagné en maturité» depuis ce précédent mandat et semble parfaitement confiante: «Je suis compétente et j’ai de l’expérience, dans le milieu associatif et politique, jusqu’au sein d’un Exécutif communal, affirme-t-elle, soulignant une envie de «se battre» pour la population vaudoise, apeurée et choquée par cet été caniculaire.

Favorable à une liste intégrant le POP

Malgré les inquiétudes de son parti, Rebecca Joly n'estime pas que sa candidature fragiliserait le siège de l'écologiste Vassilis Venizelos, qui avait annoncé en juin sa volonté d'obtenir un second mandat. La Vaudoise pense, au contraire, qu'elle contribuerait à «afficher une gauche plurielle» grâce à son «profil féminin, plus jeune, très ancré sur les sujets sociétaux et de santé publique».

Favorable à une liste intégrant le POP, avec la députée Céline Misiego (ce qui résulterait d'une liste avec deux candidatures Vertes, une popiste et trois socialistes), elle estime qu'il serait «pertinent et cohérent d'avoir un grand rassemblement de la gauche, capable de proposer un autre projet de société, un nouveau souffle».