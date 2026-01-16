Une avalanche en Valais, à Chamoson, a tué un homme de 42 ans lors d'une randonnée à ski ce 15 janvier. Deux autres personnes qui l'accompagnaient sont blessées.

Un mort et deux blessés dans une avalanche à Chamoson

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Une personne est décédée le 15 janvier 2026 dans une avalanche dans le secteur de la Pointe de Chemo à Chamoson, indique ce vendredi le Ministère public valaisan.

Accompagnée de trois autres personnes, la victime est décédée lors d'une randonnée à ski. Une avalanche s'est déclenchée aux alentours de 12h15 à une altitude d'environ 2500 mètres, et a emporté trois d'entre eux. Le dernier randonneur a averti les secours. Ils sont tous de nationalité suisse.

Situation critique en Valais

Un homme de 42 ans est décédé sur place. Les deux autres personnes, un homme de 41 ans et une femme de 53 ans, ont été blessées et héliportées aux hôpitaux de Berne et de Sion.

Le Ministère public a ouvert une enquête. Les autorités appellent à la prudence et alertent sur le fait que le danger d'avalanche est critique ce week-end en Valais.