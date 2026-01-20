DE
Pris dans une avalanche
Un randonneur à ski perd la vie au-dessus d'Ovronnaz

Un Irlandais de 53 ans est décédé après une avalanche dans un secteur hors-piste à Ovronnaz (VS) le 13 janvier. Secouru puis hospitalisé à Sion, il a succombé à ses blessures dans la nuit du 19 au 20 janvier.
Publié: il y a 56 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
La victime a été emportée par une avalanche au-desssus d'Ovronnaz, en Valais (image d'illustration).
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un Irlandais de 53 ans a perdu la vie, dans un secteur hors-piste, au-dessus d'Ovronnaz. L'homme avait été pris dans une avalanche il y a une semaine le 13 janvier dernier. Il est décédé la nuit dernière.

Trois randonneurs à ski avaient entrepris la descente de la face Est du Six Noir depuis le secteur du lieu-dit «Trou de Bougnonne». A une altitude d’environ 2360 mètres, peu avant 12h30, une avalanche s’est déclenchée et a emporté l’un d’eux, détaille la police cantonale valaisan dans un communiqué mardi.

Décédée des suites de ses blessures

Les deux accompagnants ont immédiatement alerté les secours et localisé la troisième personne ensevelie, à l’aide de leur détecteur de victime d’avalanche (DVA). Les secours, engagés par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS), sont intervenus avec deux hélicoptères d’Air-Glaciers. La victime, dégagée de la masse neigeuse et réanimée sur les lieux, a été héliportée à l’hôpital de Sion.

Durant la nuit de ce lundi à mardi, la victime est décédée des suites de ses blessures. Une instruction a été ouverte par le Ministère public du Bas-Valais.

