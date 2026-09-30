L’OFEV autorise la régulation complète de la meute de loups de Nanz, entre Visperterminen et Staldenried (VS), à partir de ce mercredi. L’objectif est de limiter les dégâts sur les animaux de rente jusqu’en janvier 2027.

La régulation complète de la meute de Nanz (VS) autorisée

La régulation complète de la meute de Nanz (VS) autorisée

ATS Agence télégraphique suisse

Après celle d'Augstbord, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) autorise dès ce mercredi, la régulation complète de la meute de loups de Nanz entre Visperterminen et Staldenried (VS). La décision est valable jusqu'au 31 janvier 2027.

Le 28 août dernier, le Canton du Valais avait déposé une demande de régulation proactive de la population de loups pour la période 2026-2027 auprès de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

«L'objectif est de minimiser efficacement les conflits dans les zones problématiques où les loups présentent ou ont présenté, des problèmes de prédation sur des animaux de rente», précise l'Etat du Valais, dans un communiqué diffusé mercredi.

Critères pas tous remplis

Pour ce faire, le Canton a demandé à l’OFEV l'autorisation de procéder à un prélèvement complet de trois meutes (Nanz, Augstbord et Réchy-Annviers) sur les onze que compte actuellement le Valais. Il a également demandé de procéder à une régulation de base de deux meutes (Nendaz-Isérables et Les Toules) offrant la possibilité au canton de prélever deux tiers des jeunes de l’année.

«Pour les autres meutes, les critères ne sont actuellement pas remplis pour décider d’une régulation proactive», constate le Canton.

Eventuelles autres demandes possibles

Après avoir autorisé la régulation de base des meutes de Nendaz-Isérables et des Toules et la régulation complète de la meute d’Augstbord (région de Rarogne), l’OFEV a ainsi autorisé la régulation complète de la meute de Nanz. La décision de régulation, signée par le chef du Département de l’économie et de la formation, Christophe Darbellay, est entrée en force mercredi, date de sa publication au Bulletin officiel du Canton du Valais. L’autorisation pour le prélèvement complet de la meute de Réchy-Anniviers est quant à elle pendante auprès de l’OFEV.

«En fonction de l'évolution des dégâts aux animaux de rente et de la situation des meutes dont la présence a pu être attestée, d’autres demandes de régulation proactive pourraient être adressées à l’OFEV», conclut le Canton.