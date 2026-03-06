Une initiative unique pour des écoliers en Valais débutera ce lundi à Sion. Les élèves cultiveront leur propre vigne, apprenant les gestes viticoles.

Des élèves de 7H de l'école primaire du Sacré-Coeur de Sion s'occuperont de «leurs» ceps pendant toute l'année scolaire et s'imprégneront du travail viticole à travers des cours pédagogiques dédiés. Ce projet, inédit pour la région, débutera ce lundi.

«Avant, le travail de la vigne se faisait en famille et le savoir-faire se transmettait de génération en génération. Mais avec la professionnalisation du métier de vigneron, les jeunes ont moins ce lien au terroir», explique à Keystone-ATS Claude Charvet, directeur de l’Association des Encaveurs de Sion (AES) et chef du projet. «L'idée est de remettre ça au goût du jour, pour des élèves qui voient souvent les vignes de loin.»

Pensé en partenariat avec le Musée de la Vigne et du Vin et l'école du Sacré-Coeur, ce programme bénéficiera à trois classes de l'établissement, soit à une septantaine d'élèves. Tous oeuvreront sur la «Vigne du Verre à Pied».

Plantée sur la Place du Scex dans la capitale valaisanne en juin 2025 par l'AES, cette vigne urbaine est composée d'un cépage blanc multirésistant, qui nécessite un traitement minimal. Sa vocation: être une vigne pédagogique, travaillée par des élèves de la région, souligne Claude Charvet.

Apprentissage des gestes concrets

Les élèves ont droit à des cours pensés en deux volets, avec une partie théorique et une autre pratique. Ils découvriront les outils de la vigne, le cycle de développement de la plante ou encore les bases du travail viticole et du terroir. Et ils s'imprégneront des gestes concrets à travers cinq ateliers annuels chapeautés par des professionnels.

Les enfants participeront ainsi aux principales étapes du cycle annuel: taille, préparation du sol, ébourgeonnage, effeuillage et vendange. Il ne s'agit pas «d'exploiter les élèves», glisse avec une pointe d'humour le directeur de l'AES, mais bien de «montrer concrètement comment ça se passe le travail sur une vigne.»

Chacun son pied de vigne

«Ce qui est amusant, c'est que chaque élève va recevoir entre 2 et 3 ceps, et ce seront les siens», poursuit-il. Une petite plaquette indiquera même «officiellement» leur nom et les élèves pourront l'emporter à la fin en guise de souvenir.

Une sortie didactique organisée en fin d'année scolaire au Musée de la Vigne et du Vin à Salgesch viendra compléter l'apprentissage pratique «par une mise en perspective historique et culturelle.» Le projet pourrait-il s'expandre? «Peut-être que ça va donner envie à d'autres régions de développer ce genre d'activité», répond Claude Charvet.