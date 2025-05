Urne vidée et tombes profanées Plusieurs cimetières valaisans font face à du vandalisme et des vols

Des actes de vandalisme et de vols ont frappé plusieurs cimetières valaisans la semaine dernière, informent les médias locaux. Urnes funéraires vidées et objets métalliques volés: une cinquantaine de tombes sont touchées à Ardon et Martigny. Une enquête est en cours.