Le Grand Conseil a accepté un projet visant a soutenir les nouvelles patinoires des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Conseil a accepté mardi par 74 oui, 11 non et dix abstentions une résolution urgente de députés interpartis demandant un soutien cantonal au projet de nouvelles patinoires des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds (NE). Le rayonnement cantonal et extracantonal de cette installation a été mis en avant.

«Le projet de nouvelles patinoires des Mélèzes est crucial et s’inscrit dans la modernisation bienvenue des infrastructures sportives du canton. C’est l’image de la ville, du sport d’élite et amateur ainsi que les besoins de la population dans l’exercice des sports de glace qui sont aujourd’hui en jeu», peut-on lire dans le texte de la résolution.

La Ville favorable

Dans les autres cantons romands, tous les projets de patinoire ont bénéficié de subventions cantonales, a déclaré Clarence Chollet (Vert-e-s), première signataire de la résolution. Frédéric Mairy, conseiller d'Etat en charge des sports, a indiqué être favorable à un soutien, mais que le projet de cette infrastructure est communal.

Le Conseil d'Etat a précisé à la Ville qu'il était favorable à un prêt à taux préférentiel d'une dizaine de millions de francs, alors que la Ville souhaitait un prêt de 20 millions sans intérêt. Le nouveau fonds, voté en décembre 2024 comme contre-projet à l'initiative 1% pour le sport et qui est doté de 4 millions par an pendant huit ans, pourrait venir en soutien marginal. «La décision reviendra au Grand Conseil, compétent pour un soutien extraordinaire», a expliqué Frédéric Mairy.

Au Conseil général mercredi

Le financement du projet est devisé à 69 millions de francs. Une fondation de droit privé d’utilité publique deviendra propriétaire des patinoires et sera chargée des emprunts sur les marchés financiers, de la conduite des travaux, puis de l'entretien pour 30 ans. La Ville de La Chaux-de-Fonds sera la seule locataire et paiera un loyer de 3,5 millions par an à la fondation.

La nouvelle infrastructure, appelée à se muer en centre officiel des sports de glace de la région et du canton, représentera un supplément de charges aux comptes communaux de 3,2 millions.

Mercredi, le Conseil général de la Métropole horlogère va décider du projet. Pour permettre à plus de Chaux-de-Fonniers d'assister aux débats, la séance se tient à la Maison du peuple. Trois arrêtés seront soumis au vote: l'octroi d'un droit de superficie, un cautionnement de 69 millions et un crédit d'engagement annuel de maximum 3,8 millions.