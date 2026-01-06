DE
Un grand brûlé réagit au drame
«Pour les victimes de Crans-Montana, ça vaut la peine de se battre»

Alors que la Suisse est frappée par le drame de Crans‑Montana qui a fait 40 morts et 116 blessés, Sébastien Maillard revient sur son parcours de grand brûlé et apporte son soutien aux victimes.
Il y a vingt-cinq ans, la vie de Sébastien Maillard a basculé. A vingt-trois ans, alors qu’il travaillait comme mécanicien poids lourd, il a été brûlé au troisième degré sur 92% de son corps lors d’un accident de travail. Coma artificiel, autogreffes, culture de peau: il a tout affronté pendant plusieurs mois, soutenu par sa compagne et sa famille.

Aujourd’hui, alors que la Suisse est frappée par le drame de Crans‑Montana, qui a fait 40 morts et 116 blessés, il revient sur son parcours de résilience et d’acceptation. Le chemin est long, la patience essentielle, mais Sébastien Maillard en est convaincu: une vie reste possible, pleine, et digne d’être vécue, malgré les séquelles.

