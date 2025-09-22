DE
Qui l'a planté ici?
Un drapeau palestinien flotte sur le sommet du Cervin

Un drapeau palestinien flotte depuis quelques jours au sommet de la célèbre montagne suisse. Sa présence a été révélée sur une vidéo postée par l’alpiniste Hervé Barmasse sur le réseau social Instagram.
Une photo circulant sur les réseaux sociaux montre un drapeau palestinien hissé au sommet du Cervin.
Photo: Capture d'écran Instagram
Un drapeau palestinien flotte sur le sommet du Cervin depuis quelques jours, selon une image diffusée sur les réseaux sociaux. Elle a été postée par l'alpiniste et vulgarisateur Hervé Barmasse, indique lundi l'agence de presse italienne ansa.

Le sommet du Cervin se trouve à 4478 mètres d'altitude, entre l'Italie et la Suisse. Dans son message, Hervé Barmasse écrit qu'"à chaque fois que l'on nie à quelqu'un le droit d'exister, on ne touche pas seulement cette personne: on touche l'humanité tout entière, la liberté et la dignité de nous tous. A ce moment-là, nous cessons vraiment d'exister».

On ne sait en revanche pas qui a pu mettre ce drapeau au sommet de la montagne. Le 1er mai dernier, le guide alpin valdôtain Roberto Rossi avait brandi un drapeau palestinien au sommet du Mont Blanc, rappelle ansa.

