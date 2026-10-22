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Un rival romand pour Céline Amaudruz
Le président du Conseil exécutif bernois, Pierre Alain Schnegg, se lance dans la course à la succession de Guy Parmelin!

Le président du Conseil exécutif du Canton de Berne, Pierre Alain Schnegg, est candidat au Conseil fédéral. Le natif du Jura bernois est le deuxième UDC romand à briguer la succession de Guy Parmelin.
Publié: 17:28 heures
Pierre Alain Schnegg se lance dans la course au Conseil fédéral!
Photo: Keystone
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Leo Vonlanthen et ATS Agence télégraphique suisse

Pierre Alain Schnegg, président du Conseil exécutif du Canton de Berne, se lance dans la course à la succession de Guy Parmelin, annonce jeudi l'UDC bernoise sur son site web. Le natif du Jura bernois devient ainsi le premier Romand à concurrencer la Genevoise Céline Amaudruz.

Dans un communiqué, son parti le qualifie jeudi d'homme politique romand expérimenté qui s’est forgé une réputation d’homme d’action très organisé, doté de grandes compétences en matière de direction et d’une forte capacité à s’imposer. L'UDC est aussi convaincue qu'une forte représentation de la Suisse romande au gouvernement constitue l'un des atouts du pays.

La candidature de Pierre Alain Schnegg complète idéalement le panel de candidats, car la présence de plusieurs francophones qualifiés crée les meilleures conditions pour l’élection d’un conseiller fédéral francophone le 9 décembre, souligne le parti. Ancien entrepreneur, le citoyen de Champoz a démontré, au cours de ses dix années d’activité en tant que conseiller d’Etat, qu'il avait toutes les qualités requises, salue l'UDC.

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