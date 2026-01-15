DE
FR

Travaux sur Vaud
Près de 40 millions pour rénover une route près du Sépey

Le Conseil d'Etat vaudois demande 39,6 millions de francs pour rénover un tronçon de 1400 mètres près du Sépey. Les travaux, visant à sécuriser cette route stratégique, s'étendront sur six ans à partir de 2027.
Publié: il y a 22 minutes
La route doit être entièrement reconstruite.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d'Etat vaudois sollicite du Grand Conseil un crédit d'ouvrage de 39,6 millions de francs pour rénover un tronçon de route cantonale de la RC 705 près du Sépey. Le tracé s'étend du pont de Champillon au pont du Sépey sur environ 1400 mètres.

Les travaux visent à sécuriser durablement cet axe stratégique, indique jeudi le canton. Situé entre 885 et 950 mètres d'altitude, ce tronçon en flanc de coteau surplombe la Grande Eau et traverse le glissement de la Frasse sur la quasi-totalité de son tracé.

Reconstruction complète

Cette zone instable a fait l'objet d'importants travaux d'assainissement entre 2007 et 2011 afin de stabiliser le terrain. Après une période d'observation, le canton estime que la zone est désormais stabilisée, ce qui permet d'entreprendre une intervention lourde et durable de l'infrastructure routière.

L'état actuel de la route nécessite une reconstruction complète. A terme, les travaux permettront d'améliorer durablement la sécurité et les conditions de circulation sur cet axe, aujourd'hui contraint par un tracé sinueux, étroit et par une visibilité limitée, détaille un communiqué. Les travaux se dérouleront sur une période de six ans, réalisés chaque année du 1er avril au 31 octobre. Ils seront suspendus pendant la période hivernale et devraient débuter en 2027.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus