Christiane Brunner est décédée à l'âge de 78 ans.

Christiane Brunner est décédée, comme l'a annoncé sa famille à la RTS. La syndicaliste socialiste a siégé au Conseil national de 1991 à 1995 et au Conseil des Etats de 1995 à 2007. Elle a été présidente du Parti socialiste (PS) de 2000 à 2004. Considérée comme une figure du mouvement féministe, elle avait organisé la première Grève des femmes le 14 juin 1991 en Suisse.

Sa non-élection a provoqué un séisme

Lors de l'élection au Conseil fédéral du 3 mars 1993, Christiane Brunner devait succéder à René Felber au Conseil fédéral en tant que candidate du Parti socialiste. Mais la majorité du Parlement avait choisi à la place son camarade de parti, Francis Matthey, ce qui a suscité de vives réactions et des manifestations – notamment de la part des femmes.

Francis Matthey a alors renoncé à accepter son élection. Pour la nouvelle élection du 10 mars, le PS avait présenté deux candidates: Christiane Brunner et Ruth Dreifuss. C'est cette dernière qui a fini par être élue.

«D'ailleurs, je ne me considère pas comme une icône. Je me suis engagée toute ma vie pour les femmes et je me suis battue pour elles, c'est tout», déclarait Christiane Brunner en 2019 en faisant une rétrospective de son engagement.

