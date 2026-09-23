Ringier Médias Suisse supprime 14 postes en Suisse romande

Ringier Médias Suisse réorganise ses activités en Suisse romande et supprimera 14 postes, dont six de journalistes. Le groupe invoque une collaboration accrue avec la Suisse alémanique et des infrastructures communes.

ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe Ringier Médias Suisse (RMS) réorganise ses structures en Suisse romande. Propriétaire du Blick Romandie, de L'Illustré ou encore du magazine PME, RMS Romandie annonce qu'il va supprimer quatorze postes, dont six de journalistes.

«A l'avenir, les rédactions de Suisse romande et de Suisse allemande collaboreront encore plus étroitement», indique mercredi le groupe dans un communiqué. «Cette collaboration s'appuiera davantage sur des technologies et des infrastructures communes», est-il expliqué.

«L'objectif est de permettre un échange de contenus et d'enquêtes rapide, dans les deux sens. Ces adaptations prévues entraînent également des mesures sur le plan du personnel et impliquent la suppression de quatorze postes en Suisse romande, dont six de journalistes. Pour les collaboratrices et collaborateurs concernés, le plan social de Ringier ainsi que des mesures ajustées individuellement s'appliqueront», écrit le groupe de médias.

«Le marché des médias est en constante évolution: alors que les usages numériques se développent, les revenus issus des activités traditionnelles de la presse écrite et de la publicité sont soumis à une forte pression. Pour RMS, cette situation entraîne actuellement un déséquilibre entre les coûts d'exploitation et les revenus en Suisse romande, qu'il convient de remettre en proportion», justifie sa direction alémanique. «En tant qu'entreprise de médias, nous devons réagir au changement de manière prospective afin de rester viables», commente la directrice du groupe, Ladina Heimgartner, citée dans le communiqué.

Départ du réd'chef de PME

Autre annonce du jour, le changement à la tête du magazine économique PME: le rédacteur en chef Thierry Vial quitte l'entreprise. Il dirigeait le titre depuis 2015 et et l'a «imposé comme une voix majeure pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les innovations et tendances économiques en Suisse romande. Une décision concernant sa succession sera prise dans les semaines à venir», précise Ringier.

«Après douze années passionnantes à la tête de PME, je ressens le besoin de me lancer vers d'autres aventures professionnelles», explique Thierry Vial, cité aussi dans le communiqué. «J'assurerai une transition en douceur dans les mois à venir», ajoute-t-il.

Avec ce changement de direction, PME amorce une nouvelle phase et réoriente son offre rédactionnelle: la marque continue d'incarner l'ADN de la Suisse romande et de mettre à l'honneur les acteurs de l'économie locale. Parallèlement, les tendances mondiales – telles que le comportement des consommateurs, la santé ou l'intelligence artificielle – y seront intégrées de manière encore plus affirmée, relève Ringier. «Pour renforcer cette dynamique, PME intensifie également ses échanges et sa collaboration avec d'autres titres de Ringier Médias Suisse, en particulier les médias économiques. Le magazine continuera de paraître à son rythme mensuel habituel», est-il encore indiqué.

Syndicats critiques

Le syndicat syndicom et l'association professionnelle impressum ont aussitôt critiqué ces suppressions d'emplois. Ensemble, ils exigent une véritable consultation du personnel et de ses organisations ainsi qu'un plan social adéquat.

«Selon les informations rendues publiques, quatorze postes sur 74 devraient être supprimés. Près d'un poste sur cinq serait ainsi touché. Ringier risque d'enclencher une spirale négative: moins de personnel signifie davantage de pression, une perte de savoir-faire et un nouvel affaiblissement de l'offre journalistique», écrivent-ils dans un communiqué commun. «La restructuration annoncée représente un vrai démantèlement des rédactions romandes de RMS et un licenciement collectif affaiblissent le paysage médiatique romand dans son ensemble», ajoutent-ils.