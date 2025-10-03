DE
Soutien à Gaza
La manifestation en soutien à Gaza à Genève vire à l'affrontement avec la police

Près de 2000 personnes se sont rassemblées à Genève jeudi pour exprimer leur solidarité avec la Palestine et la flottille pour Gaza. Cette manifestation non autorisée a bloqué le carrefour principal près de la gare, entraînant des heurts avec la police.
Publié: il y a 56 minutes
Photo: keystone-sda.ch
Etienne Daman et ATS Agence télégraphique suisse

A Genève, près de 2000 personnes se sont rassemblées jeudi pour exprimer leur solidarité avec la Palestine et la flottille pour Gaza interceptée par Israël. Cette manifestation spontanée et non autorisée bloquait le carrefour principal près de la gare. «Free free Palestine», scandaient les manifestants réunis sur la place Lise Girardin en fin d'après-midi. Ils ont aussi fustigé la «complicité de la Suisse».

Photo: KEYSTONE/MAGALI GIRARDIN

Encadré par les forces de l'ordre, le rassemblement bloquait la circulation très dense à ces heures. Quelques motocyclistes agacés ont utilisé les trottoirs pour poursuivre leur route.

Des heurts lors de la manifestation

A Genève, le cortège des manifestants rassemblés pour exprimer leur solidarité avec la Palestine et la flottille pour Gaza a commencé à se déplacer. Il a été bloqué au bout du pont du Mont-Blanc par plusieurs véhicules de police, a constaté une journaliste de l'ATS. Une information confirmée par nos sources sur place.

Des manifestants auraient commencé à lancer quelques objets sur les forces de l'ordre, avant d'être intimidés. La rue du Mont-Blanc a été la cible de tirs de gaz lacrymogènes.

La manifestation est en train de se disperser. Il reste toutefois plusieurs centaines de personnes sur place, encadrées par la police. A 22h15, des manifestants ont interrompu le trafic ferroviaire en gare de Genève, indiquent les CFF. La restriction devrait durer au moins jusqu'à 23:00.

