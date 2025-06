1/5 La situation reste tendue dans le Haut Val de Bagnes. Les données GPS montrent une accélération des glissements.

ATS Agence télégraphique suisse

La situation reste délicate lundi dans le Haut du Val de Bagnes, touché depuis la semaine dernière par les intempéries et des coulées importantes. Les données GPS démontrent une accélération des glissements, atteignant par endroits jusqu’à 2 mètres par jour.

Les «importantes coulées» charriant cailloux, bois et matériaux divers dans le cône de déjection ont cessé dimanche soir, mais le chantier est à l'arrêt. Cela nécessite «une réappréciation fréquente de la situation», a indiqué lundi à Keystone-ATS le secrétaire général adjoint de la commune de Val de Bagnes Antoine Schaller.

Sur son site, la commune indique que les machinistes continuent de curer le torrent. D’importants moyens sont engagés. Par précaution, plusieurs points bas entre Champsec et Sembrancher sont surveillés et curés au besoin pour éviter toute accumulation et débordement.

«Scénario du pire»

A ce jour, plusieurs dizaines de milliers de m3 se sont déposés le long du cône de déjection. «Le scénario du pire est également évalué par les spécialistes afin de mettre à jour la carte des dangers et ainsi d’y voir plus clair dans les futures variantes d’accès malgré les incertitudes qui demeurent.» Une séance s’est tenue lundi matin avec des représentants de l'Armée et du canton afin de discuter d’une potentielle aide pour favoriser une solution rapide d’accès entre Champsec et Lourtier. La faisabilité des variantes est en cours d’analyse.

En fin de journée lundi, les autorités communales rencontreront une délégation du Conseil d’Etat. Plus tard dans la soirée, le Conseil municipal et la délégation du Conseil d’Etat doivent se rendre à Lourtier pour échanger avec un groupe de citoyens du Haut Val de Bagnes.

Evacuations

Il n'y a pas eu de nouvelles évacuations lundi. Mais dimanche, une trentaine d'habitants du hameau des Epenays, à côté de Loutier, avaient dû être évacués et relogés «pour une durée indéterminée», ainsi que deux fermes du Fregnoley. La commune a dû fermer définitivement le sentier reliant les Epenays à Champsec par la Sasse. Les laves survenues dimanche ont arraché le pont. Un petit lac s’est formé.

Vendredi, le canton avait indiqué le report de plusieurs semaines du rétablissement du pont-fusible du Fregnoley entre Champsec et Lourtier, qui donne accès au Haut Val de Bagnes. Deux ravitaillements par hélicoptère ont été effectués pour apporter des vivres au commerce exploité à Lourtier, qui compte près de 400 habitants. D'autres pourraient suivre en cas de demande.