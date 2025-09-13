DE
Accident de la route
Un motard de 17 ans meurt à Riddes

Dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune de 17 ans a perdu la maîtrise de sa moto à Riddes, dans le canton du Valais. Les secours n'ont rien pu faire.
Un motard de 17 ans s'est tué dans un accident de la route à Riddes (VS) vendredi soir. (photo prétexte)
Photo: Louis Dasselborne
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un motard, âgé de 17 ans, s'est tué dans un accident de la route à Riddes (VS) vendredi soir peu avant minuit. Il a perdu la maîtrise de son engin dans un virage, pour une raison que l'enquête devra déterminer.

Malgré l’intervention rapide des secours, le conducteur de nationalité portugaise est décédé sur les lieux de l’accident, a indiqué samedi la police cantonale dans un communiqué. Cette dernière a lancé un appel à témoin.

La route a été fermée durant l’intervention des secours.

