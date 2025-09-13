Un motard de 17 ans meurt à Riddes

Un motard de 17 ans s'est tué dans un accident de la route à Riddes (VS) vendredi soir. (photo prétexte)
Photo: Louis Dasselborne
ATS Agence télégraphique suisse
Un motard, âgé de 17 ans, s'est tué dans un accident de la route à Riddes (VS) vendredi soir peu avant minuit. Il a perdu la maîtrise de son engin dans un virage, pour une raison que l'enquête devra déterminer.
Malgré l’intervention rapide des secours, le conducteur de nationalité portugaise est décédé sur les lieux de l’accident, a indiqué samedi la police cantonale dans un communiqué. Cette dernière a lancé un appel à témoin.
La route a été fermée durant l’intervention des secours.
