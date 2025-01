L'inflation avantage les amateurs de légumes face aux fans de chocolat

L'inflation frappe le chocolat suisse avec une hausse de 9,1% en 2024 par rapport à 2023. Le sucre et les huiles ont aussi augmenté. Mais avis aux amateurs de légumes et de patates, les prix de certains produits ont tout de même baissé.

Le prix à la consommation des légumes a certes baissé en Suisse en 2024, mais celui du chocolat a grimpé. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

En 2024, le renchérissement moyen a atteint 1,1%, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Mais en passant à la caisse, vous avez peut-être remarqué que certains produits ont vu leur prix prendre l'ascenseur. C'est le cas du chocolat, dont le prix a augmenté de 9,1% par rapport à 2023, détaille «24 heures» ce lundi 20 janvier.

Ce n'est pas tout pour les produits de consommation courante: le sucre et les huiles se sont renchéris respectivement de 8,5% et 7,2%. Mention spéciale à l'huile d'olive qui se retrouve 18% plus chère qu'en 2023.

Certains produits moins chers

Dans l'ensemble, l'inflation a ralenti. Mais le coût du panier moyen reste bien plus élevé qu'avant la période Covid. Les prix de certains produits, et pas des moindres, ont tout de même baissé. Légumes et champignons coûtent presque 8% de moins qu'il y a une année.

Pâtes, confiture et miel ont perdu un peu plus de 4% de leur prix. Les champions de la désinflation sont à chercher du côté des patates (-14%), et d'autant plus chez le melon et le raisin (-20%).