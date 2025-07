Feu vert au projet pour relier les rives à Genève

Une phase test de 3 ans va bientôt débuter afin de savoir si l'infrastructure actuelle est adaptée au nouveau projet de Voie Bleue. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La Voie Bleue, un projet de ligne lacustre reliant les deux rives du canton de Genève, pourra être mise en service le 15 septembre prochain. L'Office fédéral des transports (OFT) a donné son autorisation pour exploiter la ligne.

Le feu vert de l'OFT marque la dernière étape de six ans de travaux, indiquent vendredi les partenaires du projet et la Compagnie générale de navigation (CGN) dans un communiqué. Le projet prévoit de relier par le lac Corsier-Port (GE) à Bellevue-Saladin (GE) en seulement 15 minutes au lieu de 1h30 en transport terrestre.

Interconnecté au réseau de TP

La Voie Bleue est un partenariat public-privé porté par douze communes genevoises de la rive gauche et la rive droite, des partenaires privés et la CGN. Elle bénéficie du soutien du canton de Genève. «La Voie Bleue concrétise une vision simple: voir le Léman comme une opportunité pour offrir une mobilité durable, confortable et multimodale et inscrite en parfaite complémentarité avec l'offre existante», relève Benoît Gaillard, président de la CGN, cité dans le communiqué.

Les débarcadères choisis sont situés à proximité des arrêts de TPG et du Léman Express (sur la rive droite), et connectés aux pistes cyclables. Les bateaux sont aménagés de sorte à permettre l’embarquement de vélos et trottinettes. Le projet répond pleinement à toutes les exigences légales, en matière de durabilité, d’aménagement du territoire et de viabilité économique.

Phase test de 3 ans

Le lancement débutera par une phase test de 3 ans, en utilisant uniquement des infrastructures existantes. Si cette phase est concluante, un bateau zéro émission sera mis en service. L’intégration future de la ligne au système tarifaire Unireso fait également partie des projets des partenaires de la Voie Bleue, poursuit le communiqué.

Dans sa décision, l'OFT a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, de sorte que la Voie bleue sera comme prévu mise en service le 15 septembre 2025. Le premier départ est prévu à 6h10 de Corsier pour Bellevue et à 6h32 dans le sens inverse, selon le site web de la Voie Bleue.