Pédocriminel présumé arrêté
Il pensait rencontrer une ado de 14 ans: c'était un policier sous couverture

Un pédocriminel présumé de 48 ans a été arrêté à Neuchâtel en août, alors qu'il pensait rencontrer une mineure de 14 ans. L'opération policière sous couverture a permis d'identifier une victime réelle de 15 ans et de saisir du matériel pédopornographique.
La police neuchâteloise est active dans la lutte contre la pédocriminalité, notamment en «patrouillant» sur internet et en réalisant des opérations sous couverture.
Photo: Keystone
ATS Agence télégraphique suisse

Un pédocriminel présumé a été interpellé en août par la police neuchâteloise alors qu’il s’apprêtait à rencontrer une mineure âgée de 14 ans, qui était en réalité un policier agissant sous couverture. L'arrestation de l'homme, âgé de 48 ans et domicilié dans le Jura, a permis d'identifier une victime âgée de 15 ans, domiciliée dans un canton romand.

À la suite de plusieurs échanges sur un site de rencontres en ligne, le pédocriminel a convenu d’un rendez-vous avec une personne qu’il pensait être une adolescente de 14 ans, dans le but d’entretenir des relations à caractère sexuel. «L'homme a été interpellé à proximité du lieu de rencontre convenu», ont indiqué mardi la police et le Ministère neuchâtelois.

Dans le cadre des perquisitions effectuées au domicile du prévenu, plusieurs supports informatiques ont été saisis. «Ces derniers contenaient notamment du matériel à caractère pédopornographique», peut-on lire dans le communiqué. La police neuchâteloise est active dans la lutte contre la pédocriminalité, notamment en «patrouillant» sur internet et en réalisant des opérations sous couverture sur les plateformes en ligne fréquemment utilisées par les auteurs de ce type d’infractions.

