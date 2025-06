Une alerte canicule de degré 3 touche la Suisse romande

Après la chaleur étouffante en Suisse romande, place aux forts orages ce dimanche

Il a fait beau et de plus en plus chaud ces derniers jours, malgré la présence de fumée canadienne et de poussières du Sahara qui ont voilé le ciel. Vendredi, des records de température pour une première quinzaine de juin ont été battus en plusieurs endroits, indique MétéoSuisse. Le thermomètre a notamment atteint 34,9 degrés à Viège (VS) ou 25,2 degrés à Evolène (VS). Face à ces fortes chaleurs, un avis de danger de canicule avait été émis pour une partie de la Suisse romande. Mais l’arrivée d’un front froid, dimanche, va changer la donne.

Lourdeur et augmentation de l’instabilité seront au menu de cette journée de samedi. Des cumulus vont se former sur les sommets en cours de journées et des averses, parfois orageuses, sont attendues dans les Alpes, surtout en direction du Haut-Valais, indique l’agence. Le Plateau et le Jura pourraient également être concernés.

Mais c’est bien dimanche que les choses vont radicalement changer. Une perturbation orageuse va en effet atteindre la Suisse par l’ouest et s’étendre à l’ensemble du territoire dans le courant de l’après-midi. De forts orages avec des cumuls de pluie importants et de puissantes rafales sont à craindre localement, prévient MétéoSuisse. Cet intermède à nouveau humide sera néanmoins de courte durée. Le soleil devrait faire son retour lundi, dans une ambiance moins pesante et avec un courant de bise.