Des activistes compliquent le travail des agents de la faune à Neuchâtel, empêchant les tirs de loups autorisés. Le canton réagit juridiquement face aux intimidations et à une récente violation du Service de la faune à Couvet.

Le canton de Neuchâtel a porté plainte contre des défenseurs du loup et du lynx pour violation de domicile et dommages. Photo: IMAGO/imagebroker

ATS Agence télégraphique suisse

Le canton de Neuchâtel a porté plainte contre des défenseurs du loup et du lynx pour violation de domicile et dommages. Il envisage des suites judiciaires en lien avec des intimidations et des entraves aux actions des agents de la faune sur le terrain.

«Les activistes rendent la situation très compliquée en suivant, importunant et photographiant les agents sur le terrain. Des dispositifs de tirs ont dû être levés pour des raisons de sécurité», a expliqué mardi Laurent Favre, conseiller d'Etat en charge de l'environnement, en réponse à une question de Gregory Huguelet-Meystre, député suppléant PLR.

Empêcher les tirs

Les activistes de Defend The Wolf patrouillent actuellement dans la région de La Brévine pour empêcher les tirs. «Nous réfléchissons à des suites judiciaires, à la suite de ces intimidations, diffamations et entraves à l'action», a expliqué Laurent Favre.

Depuis le 6 août, 13 bovins, surtout des génisses, ont été tués et huit ont été blessés. Le canton a reçu le 10 septembre une autorisation fédérale pour tirer quatre jeunes loups. Un d'entre eux a été abattu.

Le conseiller d'Etat a ajouté que le Service de la faune, à Couvet, a fait l'objet la semaine dernière d'une violation de domicile - la porte d'entrée a été forcée - et de dommages à la propriété. «C'est intolérable, c'est pourquoi le canton a déposé plainte pénale.»

Des bénévoles patrouillent

Les pâturages neuchâtelois sont sillonnés également actuellement par des bénévoles et civilistes de l'Organisation pour la protection des alpages (Oppal). Selon Arcinfo, la collaboration a commencé avec les autorités et les agriculteurs neuchâtelois. L'action d'Oppal se poursuivra jusqu'au 17 octobre, puis reprendra au printemps 2026.

Le travail d'Oppal consiste à surveiller le bétail, placé dans des parcs, afin de prévenir les attaques de loups par la présence humaine ou par effarouchements sonores et lumineux.