Les 27 et 28 septembre
Près de 100'000 visiteurs attendus à la Brocante du Landeron

La célèbre Brocante du Landeron revient fin septembre. L'événement gratuit accueille des marchands suisses et étrangers, offrant une variété d'antiquités sur 10'000 m2 dans le bourg médiéval.
Les visiteurs viennent depuis tout le pays.
Photo: Keystone
La Brocante du Landeron (NE), une référence parmi les foires aux antiquités de plein air en Suisse, va se tenir les 27 et 28 septembre. Environ 100'000 visiteurs sont attendus dans le bourg médiéval et ses alentours, qui sont transformés en un vaste marché à ciel ouvert.

La manifestation, dont l'accès reste gratuit pour le public, accueille des exposants venus de toute la Suisse et de l’étranger. «Le traditionnel déballage, moment très attendu des chineurs et amateurs de bonnes affaires, débutera dès le vendredi 26 septembre à midi», a indiqué l’Association de la Vieille Ville du Landeron (AVVL).

Les visiteurs viennent de toute la Suisse, et notamment du côté de Zurich, a expliqué Patrick Di Lenardo, un des organisateurs de la manifestation. «On a observé un rajeunissement du public, et notamment un intérêt de la génération Z depuis que l'on cherche à diversifier les marchandises, avec des vinyles, cassettes audio ou appareils photo argentiques qui ont du succès auprès d'eux», a-t-il ajouté.

Près de 10'000 m2

Les stands, installés sur près de 10'000 m2, occuperont les ruelles et places de la vieille ville, principalement en plein air mais aussi sous quelques espaces couverts. Un secteur entier du château sera spécialement dédié aux jouets anciens.

Le nombre de marchands est en hausse. Emmaüs, qui trie depuis des semaines des objets et marchandises de son dépôt spécialement pour cette brocante, va tenir un stand cette année.

Au niveau de la restauration, les cantines seront regroupées cette année sous une grande tente au nord du château. «Elles formeront un village gourmand, qui permettra de prolonger la fête en soirée», ont précisé les organisateurs. Créée en 1974, la Brocante du Landeron s’est imposée comme un rendez-vous immanquable du domaine en Suisse.

