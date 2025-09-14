DE
FR

Image d'une constellation
Une fresque géante sur la place de la Riponne à Lausanne

La place de la Riponne à Lausanne se transforme avec une fresque monumentale. L'œuvre 'Affleurer' de Caroline Bourrit, inaugurée samedi, symbolise l'eau souterraine et encourage la participation citoyenne avec des messages d'espoir luminescents.
Publié: il y a 30 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
Partager
Écouter
La fresque dessine des courants d'eau traversant l'espace.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une fresque géante et colorée habille désormais la place de la Riponne à Lausanne. Lors de l'inauguration, samedi, la population a pu participer à sa finalisation, en écrivant des petits mots d'espoir dans une centaine de cercles blancs.

Ces cercles sont pensés comme la pièce de monnaie que l'on jette dans une fontaine pour faire un voeu. Ils deviendront phosphorescents à la nuit tombée, offrant l'image d'une constellation, explique la ville dans un communiqué.

La fresque dessine des courants d'eau traversant l'espace. L'artiste romande Caroline Bourrit signe cette oeuvre intitulée «Affleurer» en référence à la présence de l'eau qui s'écoule sous la place.

Pour les piétons

Après des mois de chantier lié aux travaux du parking enterré sous la place, la municipalité se réjouit de voir la place progressivement rendue aux piétons. Pour agrémenter cet espace, de nouveaux aménagements ont été réalisés, comme un premier îlot de verdure, encore en chantier, et une plateforme en bois. Ces aménagements – qui sont transitoires — sont réalisés avant la transformation définitive de la place, qui devrait intervenir dès 2028.

Le projet «Au soleil, sous la pluie» a remporté le concours organisé en mars dernier. Il prévoit des terrasses végétalisées, un grand couvert, des espaces ludiques, des jeux d'eau ainsi que de nombreux arbres. Le projet gagnant et ses concurrents font l'objet d'une exposition sur le site.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’acteur Max Hubacher avec Faisal, collecteur de déchets. Ce travail lui apporte un petit salaire et beaucoup de reconnaissance dans le camp.
Présenté par
L’espoir naît dans les ordures
La CRS au Bangladesh
L’espoir naît dans les ordures
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Présenté par
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Entre le lac de Thoune, le lac de Brienz et les imposantes montagnes
Du trekking avec des lamas au bonheur des sommets
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus