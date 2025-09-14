Dernière mise à jour: il y a 17 minutes

La place de la Riponne à Lausanne se transforme avec une fresque monumentale. L'œuvre 'Affleurer' de Caroline Bourrit, inaugurée samedi, symbolise l'eau souterraine et encourage la participation citoyenne avec des messages d'espoir luminescents.

Une fresque géante sur la place de la Riponne à Lausanne

La fresque dessine des courants d'eau traversant l'espace. Photo: keystone-sda.ch

Une fresque géante et colorée habille désormais la place de la Riponne à Lausanne. Lors de l'inauguration, samedi, la population a pu participer à sa finalisation, en écrivant des petits mots d'espoir dans une centaine de cercles blancs.

Ces cercles sont pensés comme la pièce de monnaie que l'on jette dans une fontaine pour faire un voeu. Ils deviendront phosphorescents à la nuit tombée, offrant l'image d'une constellation, explique la ville dans un communiqué.

La fresque dessine des courants d'eau traversant l'espace. L'artiste romande Caroline Bourrit signe cette oeuvre intitulée «Affleurer» en référence à la présence de l'eau qui s'écoule sous la place.

Pour les piétons

Après des mois de chantier lié aux travaux du parking enterré sous la place, la municipalité se réjouit de voir la place progressivement rendue aux piétons. Pour agrémenter cet espace, de nouveaux aménagements ont été réalisés, comme un premier îlot de verdure, encore en chantier, et une plateforme en bois. Ces aménagements – qui sont transitoires — sont réalisés avant la transformation définitive de la place, qui devrait intervenir dès 2028.

Le projet «Au soleil, sous la pluie» a remporté le concours organisé en mars dernier. Il prévoit des terrasses végétalisées, un grand couvert, des espaces ludiques, des jeux d'eau ainsi que de nombreux arbres. Le projet gagnant et ses concurrents font l'objet d'une exposition sur le site.