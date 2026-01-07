Une femme de 55 ans a péri dimanche soir dans l'incendie de son appartement à Lausanne. Les pompiers ont maîtrisé le feu, évitant sa propagation. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du drame.

Une femme perd la vie dans l’incendie de son appartement à Lausanne

Une femme perd la vie dans l’incendie de son appartement à Lausanne

ATS Agence télégraphique suisse

Une quinquagénaire a perdu la vie dimanche soir dans l'incendie de son appartement à Lausanne. Elle a été découverte lors de l'intervention des secours. La police a été alertée vers 19h35 qu'un incendie était en cours dans un appartement du chemin des Sauges. Lors des opérations de reconnaissance et d'extinction, une Suissesse domiciliée à Lausanne et née en 1970 a été découverte sans vie, a annoncé la police de Lausanne mercredi.

L’intervention rapide des pompiers a permis d'éviter la propagation de l’incendie à d’autres logements. Par mesure de précaution, la police de Lausanne a procédé à l’évacuation des appartements avoisinants.

Certains habitants avaient déjà quitté les lieux avant l'arrivée des secours, sans avoir été mis en danger. A 21h00, l'ensemble des résidents a pu regagner son domicile. Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin de déterminer les circonstances exactes de l’incendie et du décès.